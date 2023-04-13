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Виникнуть неприємні наслідки: ось чому не можна залишати ложку в супі

Чому не можна залишати ложку в супі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато хто ще з дитинства знає, що не можна надовго залишати ложку в їжі. Все через те, що можуть виникнути непередбачувані наслідки, які сподобаються не всім.

Чи можна залишати ложку у стравах - читайте в матеріалі Styler нижче.

Що може статись

Загалом, це пов’язано з окисленням металу, з якого виготовлені столові прилади. В результаті хімічної реакції створюється середовище, яке прискорює псування продуктів. Йдеться про вироби зі сталі та алюмінію. Рідше ця проблема стосується приладів із нержавіючої сталі.

До того ж існує думка, що страва у якій залишити ложку, буде мати неприємний смак. Загалом, до цього призводять столові прилади з подряпинами та іншими ушкодженнями.

Алюмінієвий посуд може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям. Тому ложку із цього металу не варто залишати в супі.

Ще однією причиною є бактерії та мікрофлора. Особливо це стосується сметани. Все тому, що мікроорганізми, що залишаються на приладі, можуть стати чудовою основою для розмноження бактерій та цвілі в їжі.

Чому не можна залишати ложку у чашці з чаєм

Цього робити не варто згідно з чайним етикетом. Все тому, що розмішавши ложкою цукор у чашці, необхідно її дістати і перекласти на блюдце.

Раніше вважалося, що ложка з металу має особливу магічну силу. З нею у чай могла потрапити нечиста сила. Тому людей, які часто залишають ложки у чашках, переслідують захворювання і різні проблеми.

Існує прикмета, якщо чай розлився через ложку, можуть виникнути негаразди. Разом з пролитим чаєм людину полишає фортуна, залучаючи проблеми і засмучення. До того ж залишена у чашці ложка може призвести до постійних сварок і навіть розлучення.

Раніше ми повідомляли, чому не можна розігрівати їжу більше одного разу.

Також ми називали помилку, через яку суп застигає і перетворюється на желе.

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