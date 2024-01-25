"Винагорода" за службу. В яких містах України виплачують кошти за мобілізацію: перелік

Львів

Одноразову виплату у розмірі 50 000 гривень виплачуватимуть тим, хто перебуває на військовому обліку на території Львівської міської територіальної громади та підписав контракт з військовими частинами десантно-штурмових військ та морською піхотою.

Укласти контракт можна або з десантно-штурмовими військами, або з морською піхотою. Ці війська мають специфічні завдання - розбивати оборону ворога.

При цьому представники львівських ТЦК кажуть, що відразу не очікують великих результатів, але "це вже щось".

Одеса

Одноразова виплата становитиме 20 000 гривень. 17 січня 2024 року на позачерговій сесії вони додали також тих, хто підписав контракт із ЗСУ.

Наразі місцева влада прагне довести процес до автоматизму.

Для отримання виплат мобілізований чи контрактник повинен принести необхідні документи до ТЦК. Після того, як людину зарахують до військової частини, вона автоматично отримає виплати на свій рахунок.

Київ

Усі кияни, які мобілізувалися з 1 грудня 2023 року, будуть отримувати одноразову допомогу в розмірі 30 000 гривень.

До списку вже додали тих, хто підпише контракт на проходження військової служби. Однак поки такі виплати в Києві не проводять через недосконалість механізму.

Балаклійська громада на Харківщині

Балаклійська міська військова адміністрація виплачує 50 000 гривень мешканцям Балаклійської громади, мобілізованим з 1 січня 2024. Виплата є одноразовою.

Для отримання допомоги необхідно звернутися до управління соцзахисту та надати наступний перелік документів:

особисту заяву

копію паспорта заявника

документи, що підтверджують факт реєстрації (витяг з реєстру територіальної громади, довідка внутрішньо переміщеної особи)

копію довідки про присвоєння РНОКПП

довідку підрозділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки про те, що громадянин є дійсно мобілізованим відповідно до Указу Президента України / документ, що свідчить про укладання громадянином контракту на проходження військової служби

довідку з військової частини про проходження військової служби

копію військового квитка з відміткою про мобілізацію, або інший підтверджуючий документ про мобілізацію до лав ЗСУ або інших військових формувань

реквізити рахунку банку заявника

Богодухівська громада на Харківщині

Тут мешканцям виплачують так само по 50 000 гривень за один раз. Це стосується як мобілізованих, так і контрактників. Крім того, допомогу можуть отримати й місцеві мешканці, і ВПО.

Охочій особі потрібно надати підтвердження проходження служби, після чого вона отримає гроші на банківську картку.