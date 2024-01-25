RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Вознаграждение" за службу. В каких городах Украины выплачивают средства за мобилизацию: список

Выплаты за мобилизацию в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поскольку Россия продолжает вести полномасштабную войну. В связи с этим в нескольких городах Украины вступающим в ряды ВСУ добровольно выплачивают денежные бонусы.

РБК-Украина (проект Styler) собрала список городов, где добровольцы могут получить материальную поддержку.

При написании материала использовались источники: сайт Львовского городского совета, сайт Одесского городского совета, сайт Киевского городского совета, Telegram-канал Балаклейской городской военной администрации, комментарий председателя Богодуховского общества для издания "Слобідський край".

Львов

Единоразовая выплата в размере 50 000 гривен будет выплачиваться тем, кто состоит на военном учете на территории Львовской городской территориальной громады и подписал контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой.

Заключить контракт можно либо с десантно-штурмовыми войсками, либо с морской пехотой. Эти войска имеют специфические задачи - разбивать оборону врага.

При этом представители львовских ТЦК говорят, что сразу не ожидают больших результатов, но это уже что-то.

Одесса

Единовременная выплата составит 20 000 гривен. 17 января 2024 на внеочередной сессии они добавили также тех, кто подписал контракт с ВСУ.

В настоящее время местные власти стремятся довести процесс до автоматизма.

Для получения выплат мобилизованный контрактник должен принести необходимые документы в ТЦК. После того как человека причислят к воинской части, он автоматически получит выплаты на свой счет.

Киев

Все киевляне, мобилизовавшиеся с 1 декабря 2023 года, будут получать единовременную помощь в размере 30 000 гривен.

В список уже прибавили тех, кто подпишет контракт на прохождение военной службы. Однако пока такие выплаты в Киеве не производятся из-за несовершенства механизма.

Балаклейская громада в Харьковской области

Балаклейская городская военная администрация выплачивает 50 000 гривен жителям Балаклейской громады, мобилизованным с 1 января 2024 года. Выплата является одноразовой.

Для получения помощи необходимо обратиться в управление соцзащиты и предоставить следующий перечень документов:

  • личное заявление
  • копию паспорта заявителя
  • документы, подтверждающие факт регистрации (выписка из реестра территориального общества, справка внутренне перемещенного лица)
  • копию справки о присвоении РНУКНП
  • справку подразделения территориального центра комплектования и социальной поддержки о том, что гражданин действительно мобилизован в соответствии с Указом Президента Украины / документ, свидетельствующий о заключении гражданином контракта на прохождение военной службы
  • справку из воинской части о прохождении воинской службы
  • копию военного билета с отметкой о мобилизации или другой подтверждающий документ о мобилизации в ряды ВСУ или другие военные формирования
  • реквизиты счета банка заявителя

Богодуховская громада в Харьковской области

Здесь жителям выплачивают также по 50 000 гривен за один раз. Это касается как мобилизованных, так и контрактников. Кроме того, помощь могут получить и местные жители, и ВПЛ.

Желающему нужно предоставить подтверждение прохождения службы, после чего он получит деньги на банковскую карту.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеМобилизация в Украине