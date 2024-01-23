Чоловікові вручили повістку, але він уник мобілізації "з вірою Божою": як йому це вдалося

У Хмельницькій області чоловікові вручили повістку, проте він нібито подався до свідків Єгови, щоб ухилитися від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на вирок Дунаєвецького районного суду Хмельницької області.

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6 травня 2023 року чоловіка родом з Миколаєва визнали придатним і представники ТЦК СП намагалися вручити йому повістку. Однак чоловік категорично відмовився від неї.

На судовому засіданні він заявив, що зробив це через власні релігійні переконання.

"Він категорично відмовляється від проходження військової служби за мобілізацією та відправлення у військову частину. Він відвідує збори релігійної організації "Релігійний центр Свідків Єгови в Україні", за релігійними переконаннями категорично відмовляється від призову на військову службу", - йдеться у матеріалах суду.

Свідок додав, що обвинувачений справді почав відвідувати їхню церкву, але ще не став парафіянином релігійної організації.

У результаті йому винесли обвинувачення за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) і засудили до трьох років позбавлення волі.

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Відстрочка від мобілізації за релігійними переконаннями

Відповідно до статті 65 Конституції України Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком всіх громадян України. У Законі "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" не згадано винятків для людей, які належать до тієї чи іншої віри.

До того ж стаття 35 Конституції України говорить про те, що ніхто не може бути звільнений від своїх обов'язків перед державою за мотивами релігійних переконань.

Однак якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням, його повинні замінити на альтернативну (невійськову) службу.

До переліку релігії, які забороняють брати до рук зброю, належать: