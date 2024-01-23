Які документи мають бути у родичів мобілізованих (список)
Родина тих, хто пішов боронити нашу землю від окупантів, має мати набір певних документів. Володіння цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які можуть виникнути.
Які саме документи потрібно мати родині мобілізованого українця, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.
Список необхідних даних та документів:
Вам потрібні будуть особисті дані вашого родича, а також скан-копії або ксерокопії його документів. Далі - його дані про військову службу. Також варто запастися контактами тих, хто з ним разом служить та безпосереднього командира.
- Прізвище, ім’я і по-батькові
- Дату народження
- Копію паспорта
- Контактні дані місця постійної дислокації військової частини
- Контактні дані військкомату, з якого був мобілізований Захисник
- Назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби
- Посаду, звання військово-облікову спеціальність (якщо відомо)
- Особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (відскановану копію) чи жетону
- Прізвище, ім’я, по-батькові та контакти колег по службі, побратимів
- Прізвище, ім’я, по-батькові, контакти безпосереднього командира
- Прізвище, ім’я, по-батькові, контакти командира частини
- Телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування
Перевірте наявні документи та уточніть при нагоді у Захисника, якщо у вас не вистачає певних даних з переліку.
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