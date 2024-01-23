ua en ru
Вт, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Які документи мають бути у родичів мобілізованих (список)

Вівторок 23 січня 2024 13:05
UA EN RU
Які документи мають бути у родичів мобілізованих (список) Які документи мають бути у родини мобілізованого (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Родина тих, хто пішов боронити нашу землю від окупантів, має мати набір певних документів. Володіння цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які можуть виникнути.

Які саме документи потрібно мати родині мобілізованого українця, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

Список необхідних даних та документів:

Вам потрібні будуть особисті дані вашого родича, а також скан-копії або ксерокопії його документів. Далі - його дані про військову службу. Також варто запастися контактами тих, хто з ним разом служить та безпосереднього командира.

  • Прізвище, ім’я і по-батькові
  • Дату народження
  • Копію паспорта
  • Контактні дані місця постійної дислокації військової частини
  • Контактні дані військкомату, з якого був мобілізований Захисник
  • Назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби
  • Посаду, звання військово-облікову спеціальність (якщо відомо)
  • Особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (відскановану копію) чи жетону
  • Прізвище, ім’я, по-батькові та контакти колег по службі, побратимів
  • Прізвище, ім’я, по-батькові, контакти безпосереднього командира
  • Прізвище, ім’я, по-батькові, контакти командира частини
  • Телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування

Перевірте наявні документи та уточніть при нагоді у Захисника, якщо у вас не вистачає певних даних з переліку.

Раніше ми писали про те, чи можна оформити відстрочку від мобілізації без проходження ВЛК.

А ще розповідали про те, як пенсіонеру-переселенцю пройти ідентифікацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні Документи
NEWS
З'явились фото наслідків обстрілу у Солом'янському районі Києва
З'явились фото наслідків обстрілу у Солом'янському районі Києва