Він, вона чи 50/50: хто повинен платити на першому побаченні за правилами етикету

Золоте правило етикету каже, що платить той, хто запросив. Проте погодьтеся, що не скрізь і не завжди воно працює. Перше побачення - це завжди трепетний момент, і тому не варто затьмарювати його тривогою про плату.

Вечеря в ресторані

За замовчуванням офіціант винесе рахунок тій людині, яка його попросила, або може покласти на стіл. Якщо ви ще недостатньо знайомі та відчуваєте власне бажання, можете розділити рахунок зі своїм партнером або партнеркою.

Якщо попросите роздільний рахунок, то попередьте про це супутника вечора заздалегідь, щоб таке рішення не застало його зненацька. Але не варто надто імпульсивно наполягати на цьому, якщо він чи вона проти.

У такому разі зі свого гаманця ви можете залишити офіціанту чайові, і тоді будете в рівних позиціях.

Якщо хлопець прийшов до вас із квітами, це не означає, що ви також повинні йому щось презентувати навзаєм. Це було його рішення зробити вам приємно. А якщо він зробив це з корисливою метою, тоді це не найкраща кандидатура для кавалера.

Розваги

Зазвичай на першому побаченні обирають спокійні види розваг, де є можливість краще розкрити людину. Найчастіше вибір падає на кіно, театр або мистецьку галерею.

Хто купує квитки, ви можете вирішити самостійно між собою. У цьому випадку буде логічно, якщо це робить той, хто запросив. Однак за правилами етикету, квитки повинні бути в чоловічих руках.

Так, навіть якщо їх придбала жінка, правильно віддати їх супутнику перед входом до зали.

Таксі

Якщо на першому побаченні, кавалер викликав вам таксі, щоб ви спокійно дісталися додому, то оплатити його повинен також він. Адже це була його ініціатива, про яку ви не просили.

Те саме стосується, якщо жінка самостійно викликала таксі собі. Проте саме цей момент не прописаний в етикеті. Тож ви можете просто домовитися, як вам обом буде комфортно.

Не забувайте завжди мати власні гроші на побаченнях. Річ у тому, що ви ніколи не знаєте заздалегідь, яка саме людина перед вами сидить, та які в неї задуми. Власна обачність зайвою не стане.