Головні правила перших побачень для жінок: що категорично не можна робити
Головні правила перших побачень (фото: freepik)
В наш час перші побачення найчастіше відбуваються після коротких інтернет-знайомств, коли ти можеш знати про людину, лише те, що вона хоче показати на гарній картинці. Саме тому треба притримуватися певних правил, щоб не наразити себе на небезпеку. Особливо це стосується жінок, які здебільшого є фізично більш вразливими.
Про поради безпечних побачень пише Telegram-канал "Інтимологія".
12 правил безпечних перших побачень:
- Поспілкуйся з ним по відеодзвінку, перш ніж зустрітися. Прислухайся до відчуттів. Якщо відчуваєш небезпеку, відмовся від зустрічі.
- Зустрічайся тільки у людних місцях. Не приїжджай до нього додому, на дачу, на околицю міста, не запрошуй до себе в гості, не зустрічайся в машині, у квест-румі чи лісі.
- Повідом подругу/родича час і місце зустрічі, а також максимум інформації про партнера.
- Бери достатню суму, щоб у разі проблем сплатити рахунок та дістатися до дому.
- Не пий багато алкоголю. Не залишай келих без нагляду. Не вживай нічого, що затьмарює розум. Зберігай самоконтроль!
- Твердо кажи "ні", якщо тобі пропонують щось неприйнятне. Якщо партнер наполягає, скажи, що при продовженні неприпустимої поведінки побачення буде закінчено.
- Заздалегідь заряди телефон!
- Цінності та великі суми грошей залиш вдома.
- Не повідомляй прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, адресу проживання, номер банківської картки, номер ІПН. Пам'ятай, шахраї використовують емоційні ситуації для фінансових маніпуляцій: аж до смерті близьких родичів.
- Не зустрічайся у темний час доби. Обирай ранковий, денний час для побачень.
- Поклади в сумочку спрей-дезодорант, щоб у разі нападу захистити себе, розпорошивши в очі нападнику.
- Погугли його дані, його номер телефону.
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Статистика каже, що 26% із вас піддавалися сексуальним домаганням на побаченнях...
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