Он, она или 50/50: кто должен платить на первом свидании по правилам этикета

Золотое правило этикета говорит, что платит пригласивший. Однако согласитесь, что не везде и не всегда это работает. Первое свидание - это всегда трепетный момент, и поэтому не стоит омрачать его тревогой о плате.

А кто же должен оплачивать развлечения по правилам этикета - разберемся в материале Styler.

Ужин в ресторане

По умолчанию официант вынесет счет тому человеку, который его попросил, или может положить на стол. Если вы недостаточно знакомы и испытываете собственное желание, можете разделить счет со своим партнером или партнершей.

Если попросите раздельный счет, предупредите об этом спутника вечера заранее, чтобы такое решение не застало его врасплох. Но не стоит слишком импульсивно настаивать на этом, если он или она против.

В таком случае из своего кошелька вы можете оставить официанту чаевые и тогда будете в равных позициях.

Если парень пришел к вам с цветами, это не значит, что вы также должны ему что-то представить взаимно. Это было его решение сделать вам приятно. А если он сделал это в корыстных целях, тогда это не лучшая кандидатура для кавалера.

Развлечения

Обычно на первом свидании выбирают спокойные виды развлечений, где можно лучше раскрыть человека. Чаще выбор падает на кино, театр или художественную галерею.

Кто покупает билеты, вы можете решить самостоятельно. В этом случае будет логично, если это делает пригласивший. Однако по правилам этикета билеты должны быть в мужских руках.

Да, даже если их приобрела женщина, правильно отдать их спутнику перед входом в зал.

Такси

Если на первом свидании, кавалер вызвал вам такси, чтобы вы спокойно добрались домой, то оплатить его должен он. Это ведь была его инициатива, о которой вы не просили.

Это же касается, если женщина самостоятельно вызвала такси себе. Однако именно этот момент не прописан в этикете. Так что вы можете просто договориться, как вам обоим будет комфортно.

Не забывайте всегда иметь свои деньги на свиданиях. Дело в том, что вы никогда не знаете заранее, какой именно человек перед вами сидит и какие у него замыслы. Собственная осмотрительность лишней не станет.