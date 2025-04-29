"Він вдарив мого сина". Аліна Шаманська розповіла, що стало останньою краплею в шлюбі з Ханумаком

"Він вдарив мого сина на його дні народженні при гостях по обличчю. Але це не було побиття якесь дуже сильне. Це було більше морально жахливо", - пригадала вона.

Причиною стала відмова хлопчика спілкуватися з бабусею та дідусем, батьками Руслана.

"Для нього та родина, в якій він народився та виріс - ото родина. А що була я - сама до кінця не розумію. Дзвонили тоді з України привітати. Він йому раз: "Артурчик, поговори, це ж привітання". А той: "Та я не хочу". А в нього піньята, басейн, діти - просто веселощі. Які там бабуся та дідусь по телефону", - пригадала Аліна.

Аліна Шаманська та Руслан Ханумак з сином (фото: instagram.com/shamankaa)

Блогерка зазначила, що має зовсім інше бачення виховання. Фізичне покарання вона вважає проявом слабкості. Дитину не можна не те що бити, а й навіть голос підвищувати не варто.

"Я взагалі вважаю, що бабуся має розв'язувати питання, чого з нею не хочуть говорити, але не 5-річна дитина", - додала вона.

Саме це стало вирішальним моментом для Аліни. Наступного дня вона заявила про намір розлучитися.

"Я сказала на наступний день: все, будь ласка. І він збирає речі та відправляється до України. От так закінчилися, дай Боже, наші стосунки", - розповіла Шаманська.

Ще однією краплею стали розваги Ханумака зі скандальною блогеркою Алхім. Тоді в мережі на початку 2023 року Аліна вперше заявила про розрив з батьком свого сина.

Шаманська про розрив з Ханумаком (скриншот)

Аліна розповіла, що у стосунках з Русланом пережила булінг, газлайтинг та нарцисичний аб’юз. Після вагітності він припинив приділяти їй увагу, ніколи не допомагав по дому, листувався з іншими жінками та занижував її самооцінку.

"Він переписувався з різними дівчатами - і дуже публічними, і непублічними - протягом усього нашого шлюбу. Це були дівчата із "Жіночого кварталу", "Ліги сміху". Це були й дружні переписки, і переписки романтичні, та навіть сексуального характеру. Я особисто їх бачила і читала. У його розумінні жінка повинна бути прибиральницею: готувати їсти, доглядати за дитиною постійно. В наших стосунках звучало щось типу: "Ти ж мати - зроби. Ти ж жінка - прибери", - пригадала вона.

Шаманська про стосунки з Ханумаком (фото: instagram.com/shamankaa)

Тривалий час Аліна намагалася врятувати стосунки: відвідувала психологів, пробачала принизливі жарти, адже все ще кохала і вважала у проблемах винною себе. В США, куди вони виїхали на початку вторгнення, вони жили в окремих кімнатах. Зрештою блогерка наважилася розірвати токсичний зв’язок.

"Це була робота безперервна. І психолог, і психотерапевт. Я навіть була в невролога і питала, може, зі мною дійсно щось не так. Бо коли тобі постійно так каже людина, яку ти любиш…" - розповіла Шаманська.