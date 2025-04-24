Відомий продюсер розкрив всю правду про стосунки з Оленою Тополею: "Було серйозне кохання"

Український продюсер Вадим Лисиця розповів про роман із виконавицею Оленою Тополею, відомою на той час під сценічним ім’ям Alyosha.

У 2000-х роках Вадим Лисиця почав співпрацювати з Оленою, яка тоді була ще малою відомою артисткою.

Спочатку їхні стосунки обмежувалися роботою: Лисиця виступав продюсером Alyosha. Однак з часом між ними виникла симпатія, і їхні стосунки переросли в роман.

На той момент Вадим був одружений та мав дітей.

"Коли ти з людиною перебуваєш весь час і спілкуєшся, ти в будь-якому випадку дізнаєшся про цю людину, а вона - про тебе. Звичайно, з'являється симпатія. Так сталося, що ці відчуття - вони з'явилися і в неї, і в мене. Ця історія продовжувалась досить довго. З дружиною почалися розмови: або їдь до мене терміново, або давай закінчувати", - розповів продюсер. Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

“Тато мені казав, що це негарна історія, але якщо ти любиш людину по-справжньому, а це було серйозне кохання, то ти не винен, що це відбулось, треба вирішувати цю ситуацію, щоб діти і дружина найменше постраждали”. - додав він.

Стосунки пари тривали довго, проте вони вирішили розійтися, адже співачка була більше зосереджена на розвитку своєї кар'єри, а не на створенні сім'ї.

Продюсер визнав, що прийшов момент поставити крапку в цих стосунках.

"Я зрозумів, що ми не будемо разом. Я побачив зі сторони трішки її, як вона поводиться і що відбувається. Для мене це не було якоюсь новиною. Єдине, це дуже неприємна для мене історія, це була стресова ситуація. Тоді я зрозумів, що або кар'єра, або життя. Вона хоче кар'єру. Я зрозумів, що треба робити кар'єру, а на цю історію ставити крапку", - розповів Вадим. Вадим Лисиця (фото: instagram.com/vadimlisa)

У 2013 році виконавиця вийшла заміж за лідера гурту “Антитіла” Тараса Тополю, тоді як Лисиця одружився вдруге у 2017-му.

З Оленою вони зв'язок не підтримують. Однак, за словами Лисиці, екси спілкувалися, коли співачка перебувала в США під час війни. Тоді, каже продюсер, Тополя зверталася до нього з вибаченнями.

"Після нашого розриву у мене не було можливості з нею нормально спілкуватися. Був контакт, коли вона була в Америці. Вона, до речі, попросила в мене вибачення, я не знаю чому. Зараз ми не спілкуємося. Як вона каже, вона спілкується зі мною тільки тоді, коли їй щось потрібно. Так воно і є", - поділився Вадим.