"Он ударил моего сына". Алина Шаманская рассказала, что стало последней каплей в браке с Ханумаком

"Он ударил моего сына на его дне рождении при гостях по лицу. Но это не было избиение какое-то очень сильное. Это было больше морально ужасно", - вспомнила она.

Причиной стал отказ мальчика общаться с бабушкой и дедушкой, родителями Руслана.

"Для него та семья, в которой он родился и вырос - вот семья. А что была я - сама до конца не понимаю. Звонили тогда из Украины поздравить. Он ему раз: "Артурчик, поговори, это же поздравление". А тот: "Да я не хочу". А у него пиньята, бассейн, дети - просто веселье. Какие там бабушка и дедушка по телефону", - вспомнила Алина.

Алина Шаманская и Руслан Ханумак с сыном (фото: instagram.com/shamankaa)

Блогерша отметила, что имеет совсем другое видение воспитания. Физическое наказание она считает проявлением слабости. Ребенка нельзя не то что бить, но и даже голос повышать не стоит.

"Я вообще считаю, что бабушка должна решать вопросы, чего с ней не хотят говорить, но не 5-летний ребенок", - добавила она.

Именно это стало решающим моментом для Алины. На следующий день она заявила о намерении развестись.

"Я сказала на следующий день: все, пожалуйста. И он собирает вещи и отправляется в Украину. Вот так закончились, дай Бог, наши отношения", - рассказала Шаманская.

Еще одной каплей стали развлечения Ханумака со скандальной блогершей Алхим. Тогда в сети в начале 2023 года Алина впервые заявила о разрыве с отцом своего сына.

Шаманская о разрыве с Ханумаком (скриншот)

Алина рассказала, что в отношениях с Русланом пережила буллинг, газлайтинг и нарциссический абьюз. После беременности он прекратил уделять ей внимание, никогда не помогал по дому, переписывался с другими женщинами и занижал ее самооценку.

"Он переписывался с разными девушками - и очень публичными, и непубличными - на протяжении всего нашего брака. Это были девушки из "Женского квартала", "Лиги смеха". Это были и дружеские переписки, и переписки романтические, и даже сексуального характера. Я лично их видела и читала. В его понимании женщина должна быть уборщицей: готовить есть, ухаживать за ребенком постоянно. В наших отношениях звучало что-то типа: "Ты же мать - сделай. Ты же женщина - убери", - вспомнила она.

Шаманская об отношениях с Ханумаком (фото: instagram.com/shamankaa)

Долгое время Алина пыталась спасти отношения: посещала психологов, прощала унизительные шутки, ведь все еще любила и считала в проблемах виноватой себя. В США, куда они выехали в начале вторжения, они жили в отдельных комнатах. В конце концов блогерша решилась разорвать токсичную связь.

"Это была работа непрерывная. И психолог, и психотерапевт. Я даже была у невролога и спрашивала, может, со мной действительно что-то не так. Потому что когда тебе постоянно так говорит человек, которого ты любишь..." - рассказала Шаманская.