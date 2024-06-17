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"Була контузія й довелося робити операцію". Зірка "плюсів" розповіла про чоловіка в ЗСУ

Понеділок 17 червня 2024 14:49
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"Була контузія й довелося робити операцію". Зірка "плюсів" розповіла про чоловіка в ЗСУ Людмила Барбір (фото: instagram.com/liudmila.barbir)
Автор: Іванна Пашкевич

Ведуча 1+1 Людмила Барбір розповіла про комунікацію з коханим, який служить в ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки Аліні Доротюк.

Деталі

Після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік Барбір приєднався до ТрО, а пізніше пішов добровольцем на війну.

До цього він з 2014-го по 2018-й служив в АТО. Тож коли почалася велика війна, Людмила розуміла, що коханий буде захищати країну.

"Ми це обговорювали. Він є інструктором для офіцерського складу, для сержантського складу. Тобто він якраз таки навчає тактиці - це штурм, засідки, розвідка, бої в місті, зачистка", - поділилася ведуча.

&quot;Була контузія й довелося робити операцію&quot;. Зірка &quot;плюсів&quot; розповіла про чоловіка в ЗСУ

Чоловік Людмили Барбір (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

"У нього була контузія й доводилося робити операцію на очах. Він ще до повномасштабного вторгнення проводив заняття з різними силовими структурами. Це його життя, і він крутився у цьому, вміє це. І каже, що "хто, як не я", - додала Людмила.

Зараз обранець ведучої перебуває на Харківському напрямку. На ротацію він не чекає, адже розуміє, що такі спеціалісти, як він, потрібні на війні.

"Так, звичайно, що він дуже хоче. Ну він розуміє, що має бути там. Тому що у нього така робота", - сказала знаменитість.

Також Барбір розповіла, що домовилася з чоловіком бути постійно на зв’язку.

"Ти йдеш на бойове завдання - ти мені кажеш: "я сьогодні йду, прийшов, просто поставив плюсик і все. Він мені надсилає фотки та відео", - поділилася зірка.

Раніше ведучий 1+1 зізнався, чи піде воювати у разі отримання повістки і чи має бронь від мобілізації.

Також Слава Дьомін розповів про походи до ТЦК.

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