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"Была контузия и пришлось делать операцию". Звезда "плюсов" рассказала о муже в ВСУ

Понедельник 17 июня 2024 14:49
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"Была контузия и пришлось делать операцию". Звезда "плюсов" рассказала о муже в ВСУ Людмила Барбир (фото: instagram.com/liudmila.barbir)
Автор: Иванна Пашкевич

Ведущая 1+1 Людмила Барбир рассказала о коммуникации с любимым, который служит в ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды Алине Доротюк.

Подробности

После начала полномасштабного вторжения РФ мужчина Барбир присоединился к ТрО, а позже ушел добровольцем на войну.

До этого он с 2014-го по 2018-й служил в АТО. Поэтому когда началась большая война, Людмила понимала, что любимый будет защищать страну.

"Мы это обсуждали. Он является инструктором для офицерского состава, для сержантского состава. То есть он как раз таки учит тактике - это штурм, засады, разведка, бои в городе, зачистка", - поделилась ведущая.

&quot;Была контузия и пришлось делать операцию&quot;. Звезда &quot;плюсов&quot; рассказала о муже в ВСУ

Муж Людмилы Барбир (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

"У него была контузия и приходилось делать операцию на глазах. Он еще до полномасштабного вторжения проводил занятия с различными силовыми структурами. Это его жизнь, и он крутился в этом, умеет это. И говорит, что "кто, как не я", - добавила Людмила.

Сейчас избранник ведущей находится на Харьковском направлении. Ротации он не ждет, ведь понимает, что такие специалисты, как он, нужны на войне.

"Да, конечно, что он очень хочет. Ну он понимает, что должен быть там. Потому что у него такая работа", - сказала знаменитость.

Также Барбир рассказала, что договорилась с мужем быть постоянно на связи.

"Ты идешь на боевое задание - ты мне говоришь: "я сегодня иду, пришел, просто поставил плюсик и все. Он мне присылает фотки и видео", - поделилась звезда.

Ранее ведущий 1+1 признался, пойдет ли воевать в случае получения повестки и имеет ли бронь от мобилизации.

Также Слава Демин рассказал о походах в ТЦК.

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