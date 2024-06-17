Ведучий 1+1 зізнався, чи піде воювати у разі отримання повістки і чи має бронь від мобілізації

Ведучий 1+1 Руслан Сенічкін відповів, чи піде захищати Україну на фронт, якщо отримає повістку, і чи має бронь від мобілізації.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості Аліні Доротюк .

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Зі слів Сенічкіна, від мобілізації у нього броні немає. Зараз він планує стати на військовий облік.

"Я зараз займаюся питанням обліку, питанням збору документів, Бо я прописаний в іншому місці, тут я проживаю. Мені треба обладнати ці питання. У разі чого - я готовий", - зізнався телеведучий.

Зірка каже, що морально пропацював думку, що він може опинитися на фронті.

"У мене військового досвіду немає. Я не приходив кафедру свого часу. Відповідно уяви такої немає. Тому цьому треба навчатися. Якщо мобілізують, то буду навчатися", - сказав Руслан.