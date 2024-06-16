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"Він у мене душа компанії": Наталка Денисенко поділилася ніжними спогадами про батька

Неділя 16 червня 2024 13:00
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"Він у мене душа компанії": Наталка Денисенко поділилася ніжними спогадами про батька Наталка Денисенко (фото: пресслужба)
Автор: Іванна Пашкевич

16 червня українці святкують одне з найбільш зворушливих свят - День батька. Напередодні акторка Наталка Денисенко поділилася теплими спогадами про свого татуся та розповіла, що любить у ньому найбільше.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу.

Акторка поділилася спогадами про дитинство

Так, зірка розповіла, як у дитинстві батько вчив її кататися на велосипеді та чим це закінчилося.

"У мене є дуже класний спогад з дитинства, як тато намагався навчити мене їздити на велосипеді, але я дуже просила його не відпускати велосипед і панікувала. Він не відпускав, і, звісно, тоді не навчив мене кататися, але в той же день навчив свистіти", - зі сміхом згадує Наталка Денисенко.

"Бо коли він мене тримав, то свиснув, і я кажу: "Як ти це робиш?" Він показав, і я навчилася. А на велосипеді самостійно поїхала вже потім", - додала вона.

&quot;Він у мене душа компанії&quot;: Наталка Денисенко поділилася ніжними спогадами про батька

Наталка Денисенко з батьком (фото: пресслужба)

Любов, тепло та вдячність - саме з такими емоціями Наталка розповідає про свого татуся.

"Мій тато дуже харизматичний, талановитий та веселий. У моїх спогадах він завжди душа компанії, красунчик, завжди в центрі уваги, таким для мене залишається й зараз. Хоча вже вік і все таке, але навіть коли він каже, що в нього нічого не болить, все гаразд зі здоров'ям, я вірю йому, але знаю, що не все так добре. Та в моїх спогадах він завжди такий сильний і красивий", - поділилася зірка.

"Ще я люблю, як тато танцює на вечірках, весіллях, днях народження. Просто найкращі танці для мене, тому що він то робить зі справжнім почуттям. Можу дивитися на це вічно", - зазначила артистка.

Нещодавно Григорій Решетник розповів, які принципи виховання свого тата він наслідує, а від яких відмовився.

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