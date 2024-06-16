7 кращих фільмів до Дня батька, які варто подивитися хоча б раз у житті

16 червня відзначається День батька . Це свято нагадує нам про важливу роль тата у житті будь-якої людини. А для того, аби гарно провести час, ви можете подивитися цікаві фільми про батьківство, які треба побачити усім.

"У гонитві за щастям"

Біографічна драма з Віллом Смітом розповідає про батька, який мусить самотужки піклуватися про маленького сина. І чоловік хоче дати дитині найкраще життя, але для цього потрібно хоч якось вирватися зі злиднів, що дуже непросто

"Кровний батько"

А ця стрічка з Мелом Гібсоном розповідає про батька, який 16 років ніяк не піклувався про свою доньку та не думав про родину та майбутнє. Але одного дня дитина опиниться на його порозі та потребуватиме дуже серйозної допомоги.

"Обдарована"

Стрічка з Крісом Евансом не про рідного батька, а про родича, якому доводиться взяти на себе піклування про маленьку дівчинку. І чоловік бореться за щастя дитини усіма способами. Цей фільм про те, як важливо, аби у житті кожного буде людина, якій небайдужа твоя доля.

"Васабі"

Комедійний бойовик з Жаном Рено багато хто вже бачив. Але якщо ви чуєте про цей фільм вперше - це варто виправити. Цікаві сюжетні лінії, у яких злочинець раптово та вимушено стає батьком, змусять вас сміятися.

"Кухар" (Містер Черч)

Драма з Едді Мерфі не про батька, а про чоловіка, який стає єдиним порятунком для родини - хворої матері та її доньки, про яку нікому піклуватися. І той, хто мав бути лише кухарем, стане цілим світом.

"Гуртом дешевше"

Комедія, яку можна дивитися з дітьми. Вона дозволить весело провести час, пореготати та просто відволіктися від рутини.

Мій тато (Батьківство)

Ще один легкий та смішний фільм на вечір. У ньому Кевін Харт зіграє чоловіка, якому доводиться дізнатися про усі "радощі" батьківства. Звісно, без кумедних пригод не обійдеться.