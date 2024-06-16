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"Он у меня душа компании": Наталка Денисенко поделилась нежными воспоминаниями об отце

Воскресенье 16 июня 2024 13:00
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"Он у меня душа компании": Наталка Денисенко поделилась нежными воспоминаниями об отце Наталья Денисенко (фото: пресс-служба)
Автор: Иванна Пашкевич

16 июня украинцы празднуют один из самых трогательных праздников - День отца. Накануне актриса Наталка Денисенко поделилась теплыми воспоминаниями о своем папе и рассказала, что любит в нем больше всего.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу.

Актриса поделилась воспоминаниями о детстве

Так, звезда рассказала, как в детстве отец учил ее кататься на велосипеде и чем это закончилось.

"У меня есть очень классное воспоминание из детства, как папа пытался научить меня ездить на велосипеде, но я очень просила его не отпускать велосипед и паниковала. Он не отпускал, и, конечно, тогда не научил меня кататься, но в тот же день научил свистеть", - со смехом вспоминает Наталья Денисенко.

"Потому что когда он меня держал, то свистнул, и я говорю: "Как ты это делаешь?" Он показал, и я научилась. А на велосипеде самостоятельно поехала уже потом", - добавила она.

&quot;Он у меня душа компании&quot;: Наталка Денисенко поделилась нежными воспоминаниями об отце

Наталка Денисенко с отцом (фото: пресс-служба)

Любовь, тепло и благодарность - именно с такими эмоциями Наталка рассказывает о своем папе.

"Мой папа очень харизматичный, талантливый и веселый. В моих воспоминаниях он всегда душа компании, красавчик, всегда в центре внимания, таким для меня остается и сейчас. Хотя уже возраст и все такое, но даже когда он говорит, что у него ничего не болит, все в порядке со здоровьем, я верю ему, но знаю, что не все так хорошо. Но в моих воспоминаниях он всегда такой сильный и красивый", - поделилась звезда.

"Еще я люблю, как папа танцует на вечеринках, свадьбах, днях рождения. Просто лучшие танцы для меня, потому что он это делает с настоящим чувством. Могу смотреть на это вечно", - отметила артистка.

Недавно Григорий Решетник рассказал, какие принципы воспитания своего папы он следует, а от которых отказался.

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