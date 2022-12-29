"Він має лежати на дні Чорного моря": дивіться архівне відео, як ставили пам'ятник Катерині II в Одесі

Як встановлювали пам'ятник Катерині ІІ в Одесі

Вперше пам'ятник російській імператриці встановили в Одесі 1900 року. Проте вже за двадцять років, як тільки прийшла радянська влада скульптуру демонтували. Чотири статуї сподвижників імператриці, які входили в ансамбль пам'ятника, зберігались у краєзнавчому музеї. А от від статуї Катерини II залишилася тільки голова.

Відновити пам'ятник вирішили 2007 року. Вже тоді проти цього виступили багато патріотичних організацій. Адже імператриця - маркер російського царизму. Саме вона узаконила кріпацтво на українських землях, а потім зруйнувала Запорізьку Січ і розпустила козаків.

В день встановлення пам'ятника в центр міста вийшли 300 чорноморських козаків, які були проти "повернення" Катерини ІІ в Одесу. Тоді виникли масові протести і навіть бійки із прихильниками встановлення. Тоді навіть довелося на годину перенести урочисту церемонію.

На той момент представники патріотичних організацій вже третій місяць протестували проти встановлення пам'ятника. Вони навіть подали до суду заяву із вимогою визнати це незаконним.

"Ми прийдемо сюди, коли буде судове рішення про скасування встановлення цього пам'ятника, який розпалює національну ворожнечу і протистояння у суспільстві, а це - кримінальна відповідальність. Ми його своїми руками знесемо і покладемо туди, де він має стояти - на дні Чорного моря", - заявив тоді Ігор Вардинець, Верховний отаман українського козацтва.

На противагу їм вийшли козаки з організації "Вірні війська Богдана Хмельницького". Вони охороняли пам'ятник з самого ранку і виступали за його повернення в Одесу.

Самі ж містяни не надто переймались пам'ятником російській імператриці. Їм важливо було, аби відновили історичний центр міста.