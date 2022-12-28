В Одесі почали демонтаж пам'ятника Катерині ІІ: відео
В Одесі почали розбирати дерев'яну огорожу навколо пам'ятника Катерині II.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Як пояснив віцемер Одеси Олег Бриндак, після демонтажу пам'ятник перенесуть до Одеського художнього музею.
Фото: в Одесі почали демонтаж пам'ятника Катерині ІІ (Getty Images)
Після повномасштабного вторгнення Росії пам'ятник неодноразово обливали фарбою й розписували гаслами з вимогою демонтувати фігуру.
Місцева влада Одеси не раз змінювала думку щодо долі Катерини II, однак пізніше змінила свою позицію.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що підготовку до демонтажу пам'ятника в Одесі розпочали ще 6 листопада, а вже кінці місяця під час засідання Одеська міська рада підтримала рішення щодо знесення пам'ятника Катерині II.
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