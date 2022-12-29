"Он должен лежать на дне Черного моря": смотрите архивное видео, как ставили памятник Екатерине ІІ в Одессе

Как устанавливали памятник Екатерине II в Одессе

Впервые памятник российской императрице был установлен в Одессе в 1900 году. Однако уже через двадцать лет, как только пришла советская власть, скульптуру демонтировали. Четыре статуи сподвижников императрицы, входивших в ансамбль памятника, хранились в краеведческом музее. А вот от статуи Екатерины II осталась только голова.

Восстановить памятник решили в 2007 году. Уже тогда против этого выступили многие патриотические организации. Ведь императрица - маркер русского царизма. Именно она узаконила крепостное право на украинских землях, а затем разрушила Запорожскую Сечь и распустила казаков.

В день установки памятника в центр города вышли 300 черноморских казаков, которые были против "возвращения" Екатерины II в Одессу. Тогда возникли массовые протесты и даже драки со сторонниками установки. Тогда даже пришлось на час перенести торжественную церемонию.

К тому моменту представители патриотических организаций уже третий месяц протестовали против установления памятника. Они даже подали в суд заявление с требованием признать это незаконным.

"Мы придем сюда, когда будет судебное решение об отмене установления этого памятника, разжигающего национальную рознь и противостояния в обществе, а это - уголовная ответственность. Мы его своими руками снесем и положим туда, где он должен стоять - на дне Черного моря", - заявил тогда Игорь Вардинец, Верховный атаман украинского казачества.

В противоположность им вышли казаки из организации "Верные войска Богдана Хмельницкого". Они охраняли памятник с самого утра и выступали за его возвращение в Одессу.

Сами же горожане не слишком беспокоились о памятнике русской императрицы. Им важно было восстановить исторический центр города.