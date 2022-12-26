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Дерусифікація за планом. В Дніпрі знесли ще два радянських пам'ятники

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Понеділок 26 грудня 2022 15:21
Дерусифікація за планом. В Дніпрі знесли ще два радянських пам'ятники Фото: Дерусифікація за планом. В Дніпрі знесли ще два радянських пам'ятники (dnipro.tv)
Автор: Сергій Пишкін

В Дніпрі демонтували пам'ятники письменника Максиму Горькому та льотчику Валерію Чкалову.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал "ДніпроTV".

Зазначається, що спочатку комунальні служби провели комісійне обстеження пам'ятників й визначили, що спочатку необхідно зрізати заставні кріплення, аби без перешкод зняти фігури.

Фото: Дерусифікація за планом. В Дніпрі знесли ще два радянських пам'ятники (dnipro.tv)

Усі демонтовані пам'ятники були відправлені на базу одного з комунальних підприємств, а їх подальшу долю вирішать фахівці міськради.

Фото: Дерусифікація за планом. В Дніпрі знесли ще два радянських пам'ятники (dnipro.tv)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Харкові тим часом перейменували Харківський академічний російський драматичний театр імені Пушкіна.

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