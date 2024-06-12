Він думає про мене? Що означає чхання в різних культурах

Хтось говорить про тебе

У багатьох культурах Східної Азії вважається, що якщо ви голосно чхаєте, це означає, що хтось говорить про вас за вашою спиною. Не тільки це, а й те, скільки разів ви чхаєте, може дати вам уявлення про те, що говорять за спиною.

Відповідно забобонам, якщо ви чхнете один раз, це означає, що хтось говорить про вас щось хороше. Однак, якщо ви чхаєте двічі поспіль, це означає, що хтось говорить про вас негативні речі. А чхнути три рази поспіль означає, що людина, яка говорить про вас, закохана у вас.

В Україні часто вважають, що чхання означає, що в цей момент хтось закоханий думає про вас. Такий знак давно набув популярності і зберігся до наших днів, перетворившись на своєрідний народний забобон.

Кількість чхань передбачає майбутнє

Одне з найпоширеніших забобонів у Вірменії полягає в тому, що чхання може передбачити, наскільки ймовірно, що ви досягнете своєї мети.

Вірменський забобон свідчить, що чхнувши один раз, ви з меншою ймовірністю досягнете своїх цілей, а два чхання означають, що ніщо не завадить вам досягти цих цілей.

У Польщі чхання означає, що про вас говорить свекруха

У польській культурі поширена думка, що чхання означає, що ваша свекруха не лише говорить про вас, а й каже не дуже приємні речі.

Якщо ви ще не одружені, це знак того, що ваші стосунки зі свекрухою будуть натягнутими.

Про що свідчить чхання в різних культурах (фото: freepik)

Чихання кішки вважається удачею

Італійські забобони свідчать, що кішка, яка чхає, приносить удачу, особливо коли справа стосується грошей.

Крім того, якщо наречена у день весілля почує, як чхає кішка, це означає, що її шлюб буде міцним та здоровим.

Існує також застарілий, але цікавий забобон, який каже, що якщо кішка чхне на борту корабля, піде дощ.

Чхання - це вихід душі із тіла

Ще один древній забобон припускає, що чхання змушує душу залишити тіло, і це одне з пояснень того, чому люди кажуть "Хай благословить тебе Бог" після того, як хтось чхнув. Вважається, що благословення не дозволить душі піти.

Так само ще одне стародавнє повір'я полягає в тому, що чхання означало, що злі духи залишають тіло, і слова "Хай благословить тебе Бог" захищали як чхнувшого, так і оточуючих від цих духів.

Ваше серце зупиняється, коли ви чхаєте

Чихання - дуже дивне відчуття, і багато людей колись вважали, що серце зупиняється, коли ви чхаєте.

Вважається, що цей міф виник через зміну припливу крові до серця під час чхання, що також змінює ритм серцебиття.

Однак не варто турбуватися. Хоча ваше серцебиття може на мить уповільнитись, електрична активність вашого серця ніколи не припиняється, тобто ваше серце не зупиняється, коли ви чхаєте.

За чханням можна пророкувати майбутнє (фото: Freepik)

Дехто вважає чхання поганою прикметою

Європейці в середні віки вірили, що чхання принесе невдачу. Вони вважали, що це знак того, що хтось помре найближчими днями через втрату дихання під час чхання.

Аналогічно, індійські забобони вважали, що чхнути, виходячи з дому, - до невдачі. Щоб уникнути нещастя, потрібно пити воду після чхання.

Якщо чхнути з розплющеними очима, очі вилізуть з орбіт

Існує давній міф, згідно з яким через тиск при чханні у вас вилізуть очі, якщо ви чхнете з відкритими очима. Проте це неправда.

"Доказів, що підтверджують такі твердження, практично немає", - заявив Девід Х'юстон, доктор медичних наук, заступник декана Техаського медичного коледжу у Х'юстоні.

"Тиск, що виникає під час чхання, навряд чи призведе до випадання очного яблука, навіть якщо ваші очі відкриті" - зазначив Девід.

Тож якщо ви не заплющуєте очі, коли чхаєте, не хвилюйтеся - з вами все буде гаразд.

Чихання розкриває правду

Старий міф стверджує, що якщо людина чхає після того, як хтось їй щось сказав, це означає, що сказане людиною - правда.