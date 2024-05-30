Чому ми боїмося розсипати сіль? Розкриваємо секрети давніх забобонів

З сіллю пов'язано багато прикмет і забобонів, оскільки вона завжди вважалася дуже цінним продуктом. Люди вели конфлікти через неї, створювали монополії на продаж, навіть будували поселення поблизу місць, де її видобували. Вони також вірили в її магічні властивості, розглядаючи сіль як символ чистоти, захисту та добробуту.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найпопулярніші забобони про сіль, в які вірять українці.

Чому з приводу солі виникло багато забобонів

У минулому люди вважали, що чим більше солі в будинку - тим краще. Вони старалися мати багато солі, вважаючи, що це приваблює удачу та щастя. Така віра в силу солі мала свої коріння в давніх обрядах та магічних практиках, де сіль вважалася символом чистоти, захисту від злого ока та негативної енергії.

Популярність солі в побуті збереглася і в сучасному світі. Багато господинь і сьогодні зберігають додаткові пачки солі вдома, можливо, навіть несвідомо дотримуючись старовинних звичаїв. Також деякі вважають, що сіль сприяє збереженню продуктів.

Чому не можна передавати сіль за столом

Вважається, що така дія приносить невдачу. Такий забобон стосується не лише ситуацій за обіднім столом, але й на кухні під час приготування їжі або будь-якої іншої ситуації.

Вірять, що разом із сіллю передається енергетика людини. Якщо енергетика позитивна, той, хто передає сіль, втрачає свою життєву силу, а якщо негативна, людина, яка бере сіль, приймає цю негативну енергію на себе.

Тому, коли потрібно передати сіль, краще поставити сільничку на стіл поруч з тим, хто попросив, замість того, щоб передавати її з рук в руки.

Розсипав сіль - до сварки

Одне з найпоширеніших забобонів про сіль попереджає, що той, хто розсипає сіль, накликає на себе неприємності. Вважається, що це призведе до великих сварок і непорозумінь у родині.

Це повір'я бере свій початок з давніх часів, коли сіль була дорогою і її використовували дуже обережно.

У ті часи сіль була рідкістю, навіть у багатих домах її виставляли на стіл лише у свята або коли приходили важливі гості. Якщо гість випадково розсипав сіль, це вважалося величезною неповагою до господарів.

Сіль не можна позичати

Існує ще одна прикмета, яка виникла з тих же причин: сіль не слід нікому позичати. Якщо все ж потрібно позичити сіль, краще взяти за неї символічну монетку, але не приймати повернення боргу.

Вважається, що позичаючи сіль, людина свідомо віддає своє багатство і щастя, прирікаючи себе на бідність.

Крім того, як вже було сказано вище, разом з сіллю передається енергетика, і той, хто приймає сіль, стає вразливим до негативних впливів. Адже сіль здавна використовувалася для приворотів і різних магічних ритуалів.

Як привернути удачу за допомогою солі

Багато людей вірять у силу солі, яка може принести удачу та захистити від негативної енергії. Ось кілька способів, щоб привернути удачу за допомогою солі: