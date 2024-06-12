Он думает обо мне? Что означает чихание в разных культурах

Кто-то говорит о тебе

Во многих культурах Восточной Азии считается, что если вы громко чихаете, значит кто-то говорит о вас за вашей спиной. Не только это, но и то, сколько раз вы чихаете, может дать вам представление о том, что говорят за спиной.

Согласно поверью, если вы чихнете один раз, это означает, что кто-то говорит о вас что-то хорошее. Однако, если вы чихаете дважды подряд, это означает, что кто-то говорит о вас отрицательные вещи. А чихнуть три раза подряд означает, что человек, говорящий о вас, влюблен в вас.

В Украине часто считают, что чихание означает, что в этот момент кто-то влюбленный думает о вас. Такой знак давно приобрел популярность и сохранился до наших дней, превратившись в своеобразный народный предрассудок.

Количество чихань предполагает будущее

Одно из самых распространенных предрассудков в Армении состоит в том, что чихание может предположить, насколько вероятно, что вы добьетесь своей цели.

Армянское суеверие свидетельствует, что чихнув один раз, вы с меньшей вероятностью достигнете своих целей, а два чихания означают, что ничто не помешает вам достичь этих целей.

В Польше чихание означает, что о вас говорит свекровь

В польской культуре распространено мнение, что чихание означает, что ваша свекровь не только говорит о вас, но и говорит не очень приятные вещи.

Если вы еще не женаты, это знак того, что ваши отношения со свекровью будут натянуты.

О чем свидетельствует чихание в разных культурах (фото: freepik)

Чихание кошки считается удачей

Итальянские предрассудки свидетельствуют, что чихающая кошка приносит удачу, особенно когда дело касается денег.

Кроме того, если невеста в день свадьбы услышит, как чихает кошка, это означает, что ее брак будет крепким и здоровым.

Существует также устаревший, но интересный предрассудок, который говорит, что если кошка чихнет на борту корабля, пойдет дождь.

Чихание - это выход души из тела

Еще один древний предрассудок предполагает, что чихание заставляет душу покинуть тело, и это одно из объяснений того, почему люди говорят "Да благословит тебя Бог" после того, как кто-то чихнул. Считается, что благословение не позволит душе уйти.

Так же еще одно древнее поверье состоит в том, что чихание означало, что злые духи покидают тело, и слова "Да благословит тебя Бог" защищали как чихнувшего, так и окружающих от этих духов.

Ваше сердце останавливается, когда вы чихаете

Чихание - очень странное ощущение, и многие люди когда-то считали, что сердце останавливается, когда вы чихаете.

Считается, что этот миф возник из-за изменения притока крови к сердцу во время чихания, что также изменяет ритм сердцебиения.

Однако не стоит беспокоиться. Хотя ваше сердцебиение может на мгновение замедлиться, электрическая активность вашего сердца никогда не прекращается, то есть ваше сердце не останавливается, когда вы чихаете.

За чиханием можно предсказывать будущее (фото: Freepik)

Некоторые считают чихание дурной приметой

Европейцы в средние века верили, что чихание принесет неудачу. Они считали, что это знак того, что кто-то умрет в ближайшие дни из-за потери дыхания во время чихания.

Аналогично, индийские предрассудки считали, что чихнуть, выходя из дома, - к неудаче. Чтобы избежать несчастья, нужно пить воду после чихания.

Если чихнуть с открытыми глазами, глаза вылезут из орбит

Существует древний миф, согласно которому из-за давления при чихании у вас вылезут глаза, если вы чихнете с открытыми глазами. Однако это неправда.

"Доказательств, подтверждающих такие утверждения, практически нет", - заявил Дэвид Хьюстон, доктор медицинских наук, заместитель декана Техасского медицинского колледжа в Хьюстоне.

"Давление, возникающее во время чихания, вряд ли приведет к выпадению глазного яблока, даже если ваши глаза открыты" - отметил Дэвид.

Так что если вы не закрываете глаза, когда чихаете, не волнуйтесь - с вами все будет хорошо.

Чихание раскрывает правду

Старый миф утверждает, что если человек чихает после того, как кто-то ему что-то сказал, это означает, что сказанное человеком - правда.