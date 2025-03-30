"Він давно вже не служить": Кондратюк зробив гучну заяву про Козловського (відео)

За словами продюсера, нині він не спілкується з Козловським. А всі справи, які зумовлено минулими судовими позовами, обговорюються через адвоката. Але Кондратюк впевнений, що співак вже не служить.

"Я не готовий тобі розказувати історію життя Козловського. Він досить давно вже не служить. У нас стосунки дуже прості - він винен по суду і все, я про нього забуваю, він періодично виходить на зв'язок з моїм адвокатом, там якісь "бурленія", не будемо казати чого, відбуваються, і воно знову спадає. Я вже навіть на це не звертаю увагу", - заявив ведучий.

Кондратюк висловився про Козловського (скріншот)

За словами Кондратюка, він про це знає через те, що нині не отримує від Козловського кошти, які той має йому сплатити за рішенням суддів. Відомо, що продюсер та співак з'ясовували стосунки у правовому полі після припинення співпраці та через авторські права. І коли артист пішов служити, з його зарплати відраховували кошти на сплату боргу Кондратюку.

"Він платив, коли він служив, тому що бухгалтерія не може ... Це офіційний процес. Там була смішна історія, коли він там дав комусь інтерв'ю, то мені написали в Facebook незнайомі мені солдати, які служать. Кажуть: "Васильович, а що це він ставить себе вище за нас, які платять аліменти?" - стверджує продюсер.

"Він в Нацгвардії служив, ну це окрема історія - як його прийняла Нацгвардія. Я не буду про це казати, мені дзвонив Петро Кузик, він сказав: "Мене принизили тим що зарахували в мій батальйон". Ну не батальйон, а в до нього в полк Нацгвардії, бригаду", - додав Кондратюк.

Продюсер додав, що Соколова "даремно" підняла тему Козловського. Адже співак "просто винен гроші". І говорити про нього Кондратюк не хоче.

Де служить Козловський

Нагадаємо, співак оголосив про мобілізацію у 2023 році. Тоді Козловський отримав повістку й заявив, що планує йти служити.



Козловський в ТЦК (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Згодом він почав показувати, як проходить навчання. А після цього Козловський приєднався до бригади "Рубіж" Гвардії Наступу. Восени 2023 року артист заявив, що більше не служить у Нацгвардії. Тоді він розповідав про переведення.

"Зараз приїхав до Києва, за наказом мене перевели до іншої частини, не знаю, на скільки часу, але можливостей допомагати пацанам буде більше", - казав співак.

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