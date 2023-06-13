ua ru
Вт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Співак Козловський отримав повістку, пройшов ВЛК і збирається до частини (фото)

Новость на русском →
Вівторок 13 червня 2023 18:51
Співак Козловський отримав повістку, пройшов ВЛК і збирається до частини (фото) Віталій Козловський отримав повістку (колаж: Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Український співак Віталій Козловський показав фото, на якому він сидить у військкоматі під час вручення повістки. Можна подумати, що це піарход, але менеджерка артиста каже, що все серйозно.

Що про це відомо - в матеріалі Styler далі.

Козловський теж чоловік

"От і до мене прийшла повістка", - підписав знімок в Instagram Віталій, показавши, що він так само людина, чоловік і так само має захищати свою батьківщину.

На кадрі Віталій поки в цивільному сидить разом з представником військкомату, який вручає артисту документ.

Співак Козловський отримав повістку, пройшов ВЛК і збирається до частини (фото)

Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Піархід чи правда?

"Ви що дійсно думаєте, що він буде мобілізований? Не смішіть", - пише один з коментаторів під постом Віталія

Менеджер співака Юлія Бакуменко уточнила, що Козловський вже пройшов військово-лікарняну комісію і згодом поїде до військової частини.

"Це вже мобілізаційна повістка, вручена після ВЛК, з подальшим викликом до військової частини", - заявила менеджерка в коментарі KP.UA.

Зазначимо, що Віталій Козловський зустрів повномасштабне вторгнення у Києві. За останні півтора року виступав перед військовими на передовій та виїздив за кордон з благодійними концертами.

Нагадаємо, що багато українських артистів долучилися до захисту України. Дехто з них вже відслужив і поїхав з концертами збирати на ЗСУ. Тим не менше свій внесок у нашу свободу зробили такі знаменитості, як Андрій Хливнюк, Тарас Тополя, Сашко Положинський, Женя Галич, Гарік Бірча, Фагот та багато інших.

Раніше ми писали, що зрадниця Ані Лорак записує цинічні відео, поки вбивають українських дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталій Козловський Повістка певец