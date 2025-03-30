"Он давно уже не служит": Кондратюк сделал громкое заявление о Козловском (видео)

По словам продюсера, сейчас он не общается с Козловским. А все дела, которые обусловлены прошлыми судебными исками, обсуждаются через адвоката. Но Кондратюк уверен, что певец уже не служит.

"Я не готов тебе рассказывать историю жизни Козловского. Он достаточно давно уже не служит. У нас отношения очень простые - он должен по суду и все, я о нем забываю, он периодически выходит на связь с моим адвокатом, там какие-то "бурления", не будем говорить чего, происходят, и оно снова спадает. Я уже даже на это не обращаю внимание", - заявил ведущий.

Кондратюк высказался о Козловском (скриншот)

По словам Кондратюка, он об этом знает из-за того, что сейчас не получает от Козловского деньги, которые тот должен ему заплатить по решению суда. Известно, что продюсер и певец выясняли отношения в правовом поле после прекращения сотрудничества и из-за авторских прав. И когда артист пошел служить, с его зарплаты отчисляли деньги на оплату долга Кондратюку.

"Он платил, когда он служил, потому что бухгалтерия не может ... Это официальный процесс. Там была смешная история, когда он там дал кому-то интервью, то мне написали в Facebook незнакомые мне солдаты, которые служат. Говорят: "Васильевич, а что это он ставит себя выше нас, которые платят алименты?" - утверждает продюсер.

"Он в Нацгвардии служил, ну это отдельная история - как его приняла Нацгвардия. Я не буду об этом говорить, мне звонил Петр Кузик, он сказал: "Меня унизили тем, что зачислили в мой батальон". Ну не батальон, а в к нему в полк Нацгвардии, бригаду", - добавил Кондратюк.

Продюсер добавил, что Соколова "зря" подняла тему Козловского. Ведь певец "просто должен деньги". И говорить о нем Кондратюк не хочет.

Где служит Козловский

Напомним, певец объявил о мобилизации в 2023 году. Тогда Козловский получил повестку и заявил, что планирует идти служить.



Козловский в ТЦК (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Впоследствии он начал показывать, как проходит обучение. А после этого Козловский присоединился к бригаде "Рубеж" Гвардии Наступления. Осенью 2023 года артист заявил, что больше не служит в Нацгвардии. Тогда он рассказывал о переводе.

"Сейчас приехал в Киев, по приказу меня перевели в другую часть, не знаю, на сколько времени, но возможностей помогать пацанам будет больше", - говорил певец.

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