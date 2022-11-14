Вимагав код від мультиварки: мешканка Херсонської області про дрімучість окупантів

Вона описала візит окупантів до її будинку і зазначила, що з їхніх висловлювань можна було куплети записувати. Коли окупант побачив шафу-купе, він сказав: "Ух, ти!" Виявилося, що раніше він не бачив шафи, де дверцята самі зачиняються.

"Приходить таке нещасне, затуркане. Заходить до кімнати, а там шафа-купе: відчиняє автоматом, інші дверцята - раз, і зачинилися. Він такий: "Ух, ти!" - розповіла жінка військовим.

Далі російський окупант пішов на кухню, де побачив мультиварку. Він почав кричати на господиню та вимагати код. Вона не одразу зрозуміла, що той хоче від неї.

"Потім російський військовий зайшов на кухню і побачив мультиварку. Він подумав, що це - сейф, тому зажадав код: "Код скажи! Скажи код сейфа!". "А я не розумію, чого він хоче... Ааа, зрозуміла, говорю: "Це називається "мультиварка", розумієш?" - пояснила йому жінка.

Потім окупант вийшов надвір і сказав господині: "Ого, який у тебе тут балаган!" Виявилося, що росіянин так назвав арку на воротах, де росте виноград.