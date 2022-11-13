Вкрали не тільки єнота: окупанти вивезли із зоопарку Херсона майже всіх тварин

Вже другий день українці висловлюють обурення черговим злочином росіян – крадіжкою тварин. Спочатку стало відомо, що вони викрали єнота, а пізніше повідомили, що військові РФ вкрали всіх тварин із зоопарку Херсона.

З'ясувалося, що тварин із зоопарку Херсона викрало російське військове командування. І у вивезенні тварин брав участь також директор кримського зоопарку "Тайган" Олег Зубков. Розпорядження вивезти тварин надав Володимир Сальдо ще 5 листопада.

"Варто уточнити, що єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто якийсь поганий солдат, а саме російське командування. У Крим вони вивезли більшу частину колекції зоопарку: від лами та вовка до ослика та білок", - повідомив Тодорчук.

Вже відомо, що тварин нібито "евакуювали" до Криму і зараз вони перебувають у зоопарку "Тайган". Їх утримують у великих вольєрах, на карантині. При цьому російські ЗМІ стверджують, що вони "врятували тварин".

Крім того, з'явилося відео, на якому видно, як Олег Зубков краде єнотів та інших тварин із зоопарку. Тварини при цьому чинили опір і не хотіли, щоб їх чіпали.

Загалом було викрадено багато тварин із зоопарку: 2 вовчиці, лама, ослиця, 7 єнотів, павичі, цесарки та фазани.