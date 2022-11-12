Купи сміття та вкрадені сонячні панелі: з'явились нові фото позицій окупантів у Херсонській області

Збройні сили мужньо звільнили Херсон та багато інших населених пунктів від російських окупантів. У мережі показали фото із розбитих та покинутих позицій російських військових у Херсонській області. Там знайшли купи сміття, викрадені речі та розбиту техніку.

На знімках можна побачити, що російські військові через погане становище змушені були користуватися навіть жіночими засобами гігієни.

Також вони обкрадали мирних українців, деякі речі вони забрали, коли втікали, а інші залишились.

"Жіночі засоби гігієни в шкарпетках, вкрадені сонячні панелі закривають бліндажі, купи сміття - це все позиції російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

До того ж можна побачити багато іржавої техніки РФ.

У Херсонській області показали позиції російських окупантів (t.me/ButusovPlus)