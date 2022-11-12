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Купи сміття та вкрадені сонячні панелі: з'явились нові фото позицій окупантів у Херсонській області

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Херсонська область, Субота 12 листопада 2022 17:58
Купи сміття та вкрадені сонячні панелі: з'явились нові фото позицій окупантів у Херсонській області Показали позиції окупантів у Херсонській області (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили мужньо звільнили Херсон та багато інших населених пунктів від російських окупантів. У мережі показали фото із розбитих та покинутих позицій російських військових у Херсонській області. Там знайшли купи сміття, викрадені речі та розбиту техніку.

Фото опублікував український журналіст Юрій Бутусов в Telegram.

На знімках можна побачити, що російські військові через погане становище змушені були користуватися навіть жіночими засобами гігієни.

Також вони обкрадали мирних українців, деякі речі вони забрали, коли втікали, а інші залишились.

"Жіночі засоби гігієни в шкарпетках, вкрадені сонячні панелі закривають бліндажі, купи сміття - це все позиції російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

До того ж можна побачити багато іржавої техніки РФ.

Купи сміття та вкрадені сонячні панелі: з'явились нові фото позицій окупантів у Херсонській областіКупи сміття та вкрадені сонячні панелі: з'явились нові фото позицій окупантів у Херсонській областіКупи сміття та вкрадені сонячні панелі: з'явились нові фото позицій окупантів у Херсонській областіКупи сміття та вкрадені сонячні панелі: з'явились нові фото позицій окупантів у Херсонській областіКупи сміття та вкрадені сонячні панелі: з'явились нові фото позицій окупантів у Херсонській областіКупи сміття та вкрадені сонячні панелі: з'явились нові фото позицій окупантів у Херсонській областіУ Херсонській області показали позиції російських окупантів (t.me/ButusovPlus)

Раніше ми писали, як жителі Херсона зустрічають українську армію.

Також ми повідомляли, як українські бренди відреагували на звільнення Херсону. У мережі з'явились фото своєрідного флешмобу.

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