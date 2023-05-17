До Віктора Павлика та його дружини прийшла поліція: фото та подробиці

Співак Віктор Павлик похвалився купленою спецперепусткою в комендантську годину для дружини й потрапив у скандал. Українці відразу ж розкритикували пару за порушення закону, але дружина виконавця вже закрила обліковий запис у соцмережі. Наразі історія отримала продовження - до пари нагрянула поліція.
Про нові подробиці скандалу – читайте на Styler.
Після того, як співак похвалився спеціальною перепусткою, проїжджаючи Південним мостом у Києві, правоохоронці зацікавилися ним.
Зазначається, що під час моніторингу мережі та ЗМІ правоохоронці поліції Києва виявили відео, на якому відомий український співак їде з дружиною Катериною в автомобілі Південним мостом та демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину.
Після цього поліцейські забрали у Віктора спецперепустку.
За цим фактом відомості про подію було внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Крім того, поліцейські нагадали їм про заборону фіксації та висвітлення об'єктів стратегічного значення у період воєнного стану.
Цікаво, що після хвилі критики в соцмережах - дружина виконавця Катерина Реп'яхова видалила відео, а після цього обізвала українців "нечистю та орками". Ба більше, вона стверджує, що її чоловік не купував пропуск. Зараз її обліковий запис у Instagram - закритий.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що навесні 2022 року Віктор Павлик виїхав із України.
А ще розповідали про те, що дружина Віктора Павлика виграла суд у його екс-дружини.