До Віктора Павлика та його дружини прийшла поліція: фото та подробиці

До Віктора Павлика прийшли поліцейські

Після того, як співак похвалився спеціальною перепусткою, проїжджаючи Південним мостом у Києві, правоохоронці зацікавилися ним.

Зазначається, що під час моніторингу мережі та ЗМІ правоохоронці поліції Києва виявили відео, на якому відомий український співак їде з дружиною Катериною в автомобілі Південним мостом та демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину.

Після цього поліцейські забрали у Віктора спецперепустку.

Поліція забрала у Віктора спецперепустку (фото: Нацполіція)

За цим фактом відомості про подію було внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Крім того, поліцейські нагадали їм про заборону фіксації та висвітлення об'єктів стратегічного значення у період воєнного стану.

Поведінка дружини Павлика

Цікаво, що після хвилі критики в соцмережах - дружина виконавця Катерина Реп'яхова видалила відео, а після цього обізвала українців "нечистю та орками". Ба більше, вона стверджує, що її чоловік не купував пропуск. Зараз її обліковий запис у Instagram - закритий.

Дружина Павлика обізвала українців (Скріншот із Instagram)