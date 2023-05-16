Віктор Павлик потрапив у скандал через перепустку "для обраних": відео опублікувала його дружина

Дружина Народного артиста України та його концертний директор Катерина Репяхова опублікувала відео, яке викликало обурення в українців. Вона показала, як разом із чоловіком їде закритим Південним мостом і все це завдяки спецперепустці.

Відео Репяхова розмістила на своїй сторінці в Instagram, але після хвилі гніву свою сторінку вона закрила. Але відео швидко розлетілося соціальними мережами.

Рух Південним мостом був закритий ще минулого року через повномасштабне вторгнення Росії.

Пересування цим мостом дозволено лише спецтранспорту, громадському та транзитному вантажному, а також для тих водіїв, які отримали спецперепустку від Київської міської адміністрації.

На кадрах відео видно, що Репяхова разом із чоловіком їдуть Південним мостом. Віктор Павлик сидить за кермом, і він не пристебнутий. А це також штраф.

Щобільше, він похвалився спецперепусткою, яка дала йому право їхати мостом і заявив, що ця перепустка - спеціальний подарунок для дружини.

Відео викликало величезне обурення українців. Тим більше, що ця перепустка дає не лише право переміщатися закритим мостом, а і їздити містом під час комендантської години.

Що це за фігня? Романтичний подарунок для дружини – це перепустка для руху стратегічним об'єктом, де заборонено пересуватися цивільним?

Чи може краще гарячу путівку для закоханих на Донбас? Тут є багато інстаграмних локацій.

А у нас тепер норм давати перепустки всім поспіль?

Павлику, мабуть, настав час розучити новий репертуар

Через деякий час на Віктора Павлика пішла хвиля хейту на всіх його сторінках у соціальних мережах. І він навіть відповів підписниці, що ж насправді сталося.