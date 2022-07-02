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Репяхова выиграла суд у экс-жены Павлика: сколько ей выплатит Созаева

Новина українською →
Суббота 02 июля 2022 12:26
Репяхова выиграла суд у экс-жены Павлика: сколько ей выплатит Созаева Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Марина Настевич

Нынешняя жена Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова сообщила, что выиграла суд против бывшей супруги артиста, Ларисы Созаевой.

Об этом блогер рассказала в своих Instagram-сторис, а также озвучила сумму денежной компенсации, которую ей должна теперь выплатить бывшая Павлика.

Так, за то, что Созаева обозвала избранницу экс-возлюбленного "тварюкой", она выплатит ей 8000 грн моральной компенсации. Такое решение принял Днепровский суд Киева.

Репяхова выложила часть документа в сети. В нем сказано, что 25 ноября 2021 Созаева записала видеообращение на русском языке, адресованное нынешней жене Павлика, в котором отметила в переводе на украинский: "Ти дуже нагла тварюка, ти холоднокровна тварюка".

Репяхова выиграла суд у экс-жены Павлика: сколько ей выплатит Созаева

"Считаю, что должна поделиться этим с вами, так как эта история происходила у всех на глазах. Хочу, чтобы люди, которые говорят гадость на других людей, знали, что они могут понести за это ответственность!" - написала Екатерина.

Репяхова выиграла суд у экс-жены Павлика: сколько ей выплатит СозаеваРепяхова отсудила денежную компенсацию у бывшей жены Павлика (instagram.com/repyahovakate)

С чего начался конфликт

В октябре 2021 года Лариса Созаева заявила, что Виктор Павлик выселяет ее из квартиры , за которую до сих пор выплачивает кредит. Она пожелала певцу и его семье всю жизнь жить на съемных квартирах.

Позже Репяхова сообщила, что ее блог и бизнес в сети атаковали боты, а ее саму - хейтеры, и обвинила в этом Созаеву. Та не стала молчать и заявила, что Екатерина шесть лет назад увела из семьи ее мужа, хотя он не хотел уходить, а также назвала блогера наглой тварью, из-за чего девушка подала в суд.

Моральную компенсацию Репяхова оценила в 50 тысяч грн. Однако суд удовлетворил ее иск лишь частично. Так, кроме 8 тысяч ущерба, Созаева должна выплатить еще судебный сбор в сумме 3 178 грн.

Павлик сначала старался оставаться в стороне от кофликта бывшей и нынешней жен, однако позже встал на сторону Репяховой и попросил экс-супругу оставить их в покое.

Напомним, ранее Павлик и Репяхова отпраздновали первый день рождения сына Михаила и показали милые фото.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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