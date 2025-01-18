Віктор Розовий вперше розповів, хто врятував йому життя в момент важкого поранення на фронті

Що розповів Розовий

У пості Віктор пригадав той небезпечний день - 21 березня 2024 року, коли він отримав осколкове поранення. Знаменитість зазначив, що добре пам’ятає людей, які його врятували, і тепер вирішив подякувати рятівникам уже публічно.

"Я був на позиції, виставив гвинтівку і ми готувались їх зустрічати. Але звісно перед заходом росіяни мали все підготувати, тому почався мінометний обстріл. Не скажу, з якої міни я пішов спати з уламком в голові, бо того не памʼятаю. Але можу точно сказати, що того дня мені дуже сильно повезло, що саме тоді до нас відправили друзів (яких я на той момент ще не знав) з 2-ої та 3-ьої роти протитанкового батальйону 3ОШБр", - написав Розовий.

"Серед яких був і бойовий медик з позивним "Патрік", який того дня сам собі пообіцяв, що на його зміні двохсотих не буде. Як добре, що я не зіпсував йому статистику, бо розчаровувати бойових медиків не треба. Знаю, що маю сильно подякувати друзям з позивними "Дід", "Ісус" та "Гун", - додав він.

Віктор Розовий подякував своїм рятівникам (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Розовий написав, що всі вони разом з йогонапарником "Гуцулом", котрий на той момент з трьома уламками в тілі та непрацюючою рукою, зробили все для того, аби врятувати йому життя.

Комік також зауважив, що в тій евакуації брало участь ще чимало людей, яким він завжди буде вдячний. Після пережитого зірка "Ліги сміху" тепер святкує два дні народження - обидва вони у березні.

Колеги та шанувальники подякували рятівникам актора-військовослужбовця, а також самому Віктору за його відважну роботу та надихаючу публічну діяльність.

Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Що відомо про службу та поранення Віктора Розового

Після того як на початку повномасштабної російсько-української війни комік долучився до лав ЗСУ, у березні минулого року він отримав уламкове поранення в голову. Вчасна медична допомога врятувала чоловіка, після чого зірку чекала тривала реабілітація, яка продовжується і досі.

Влітку минулого року комік показував шрами після трепанації черепа, а також розповідав про самопочуття. Попри складні пережиті випробування, Розовий продовжує жартувати та своєю силою духу надихає співвітчизників.

Окрім того, у березні 2024 року, напередодні поранення та повернення на фронт, військовослужбовець одружився -і своєю з коханою Ольгою Мерзлікіною. Віктор Розовий і його дружина (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Нагадаємо, Віктор Розовий - член команди "Загорецька Людмила Степанівна", учасник шоу "Ігри приколів" та переможець "Ліги сміху". Також він веде розважальний YouTube-канал та час від часу спілкується з підписниками, відповідаючи на їхні питання у stories.