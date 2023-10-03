"Робіть висновки самі": зірковий воїн ЗСУ розповів про ставлення військових до Зеленського

Як побратими Рожевого сприймають Зеленського

Володимир та Віктор давно знайомі особисто, вони разом працювали на гумористичних шоу, тому побратими Розового знають, що він знайомий з президентом дуже добре.

На питання журналіста Сергія Іванова, як побратими Віктора ставляться до пана Зеленського, чоловік відповів, що вони ніколи не обговорюють президента. Але свою думку військовий висловив.

"Я завжди кажу тільки що він хороший, він хороша людина. Далі робіть висновки самі. Дуже хороша людина", - розповів Розовий.

А також ведучий спецвипусків "Ліги сміху”"додав, що він знав, як себе рекомендує Зеленський після 24 лютого. Для нього така сильна і смілива поведінка президента була очевидною.

У словах Рожевого спостерігається почуття сильної поваги до Зеленського і впевненість в його силах, в його сміливості, в його правді та боротьбі. Звісно, що зараз багато хто відкрив для себе пана президента з нової сторони, але ті, хто знає його особисто, ні на мить не сумнівалися в тому, що він проявить себе саме так.

Думка Розового є вагомою, оскільки зараз він служить в полку "Азов" і щодня ризикує своїм життям. Він знає, як це, боротися за Україну. Саме тому в усьому підтримує Зеленського і дуже вдячний йому за те, що він робить для країни.

Але однією службою Віктор не обходиться, а ще й встигає між боями вести відеоблог з фронту "Як там у нас?" з українськими захисницями та захисниками. А також давати важливі інтерв'ю. Він говорить про ті проблеми, які дійсно існують на нулі та на фронті. І вселяє в народ віру у нашу перемогу.