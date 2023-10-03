"Делайте выводы сами": звездный воин ВСУ рассказал об отношении военных к Зеленскому

Как собратья Розового воспринимают Зеленского

Владимир и Виктор давно знакомы лично, они вместе работали на юмористических шоу, поэтому сослуживцы Розового знают, что он знаком с президентом очень хорошо.

На вопрос журналиста Сергея Иванова, как собратья Виктора относятся к Зеленскому, мужчина ответил, что они никогда не обсуждают президента. Но свое мнение военный высказал.

"Я всегда говорю только, что он хороший, он хороший человек. Далее делайте выводы сами. Очень хороший человек", - рассказал Розовый.

А также ведущий спецвыпусков "Лиги смеха" добавил, что знал, как себя рекомендует Зеленский после 24 февраля. Для него такое сильное и смелое поведение президента было очевидным.

В словах Розового наблюдается чувство сильного уважения к Зеленскому и уверенность в его силах, его смелости, его правде и борьбе. Конечно, сейчас многие открыли для себя господина президента с новой стороны, но те, кто знает его лично, ни на мгновение не сомневались в том, что он проявит себя именно так.

Мысль Розового весома, поскольку сейчас он служит в полку "Азов" и ежедневно рискует своей жизнью. Он знает, что такое бороться за Украину. Именно поэтому во всем поддерживает Зеленского и очень благодарен ему за то, что он делает для страны.

Но одной службой Виктор не обходится, а еще успевает между боями вести видеоблог с фронта "Як там у нас?" с украинскими защитницами и защитниками. А также давать важные интервью. Он говорит о проблемах, которые действительно существуют на нуле и на фронте. И внушает в народ веру в нашу победу.