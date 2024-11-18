Віктор Розовий повернувся в "Лігу сміху" (фото)

Комік Віктор Розовий, який отримав на фронті важке поранення й переніс серйозні операції, повернувся в "Лігу сміху". Щоправда, нині він вже не буде жартувати зі сцени.
Ким тепер працює Розовий і як він виглядає, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Так, спочатку комік відвідав запис нового випуску "Ліги сміху" - 3 епізоді "Волонтерського десанту". Просто зі сцени Євген Кошовий та Денис Христов оголосили, що Розовий, який перебував серед глядачів разом зі своєю дружиною, став новим редактором проекту.
А 17 та 18 листопада учасники "Ліги сміху" та сам Розовий почали ділитися новими кадрами.
Так, комік Дмитро Зелінський розмістив спільне фото з ветераном й іншими артистами. Він назвав Розового "легендою".
Розовий з'явився на "Лізі сміху" (фото: instagram.com/dmytrozelinskiy)
Окрім цього, сам Віктор показав фото зі зйомок. На ньому він позує поруч з дружиною. Він розповів про те, що 17 листопада у неї день народження, а тому комік "дозволяє" її з цим вітати.
Розовий та його дружина (скріншот)
Також Розовий "засвітився" на фото з фанаткою. Комік мав веселий вигляд та посміхався на камеру.
Віктор Розовий (фото: instagram.com/chulkova_sofiia)
Нагадаємо, гуморист став на захист України на початку повномасштабної війни. У квітні цього року стало відомо, що Розовий отримав поранення на фронті.
Віктор Розовий (колаж: РБК-Україна)
21 березня військовий виконував бойове завдання. Він отримав складне уламкове поранення голови.Його врятувала швидка евакуація та медична допомога. Потім на Віктора чекала довга реабілітація. Він переніс серйозні операції, а вже влітку Розовий показав шрами від трепанації.
До слова, раніше Розовий з'явився на футбольному полі після важкої травми.
Окрім цього, нещодавно зірка "Ліги сміху" Гевко зізнався, скільки заробляє і витрачає під час війни.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінки Розового, Зелінського та користувачки з ніком "chulkova_sofiia", трансляція нового випуски "Ліги сміху" на YouTube.