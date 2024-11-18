Виктор Розовый вернулся в "Лигу смеха" (фото)

Виктор Розовый появился на публике

Так, сначала комик посетил запись нового выпуска "Лиги смеха" - 3 эпизоде "Волонтерского десанта". Прямо со сцены Евгений Кошевой и Денис Христов объявили, что Розовый, находившийся среди зрителей вместе со своей женой, стал новым редактором проекта.

Виктор Розовый появился на шоу "Лига смеха" (скриншоты)

А 17 и 18 ноября участники "Лиги смеха" и сам Розовый начали делиться новыми кадрами.

Так, комик Дмитрий Зелинский разместил совместное фото с ветераном и другими артистами. Он назвал Розового "легендой".

Розовый появился на "Лиге смеха" (фото: instagram.com/dmytrozelinskiy)

Кроме того, сам Виктор показал фото со съемок. На нем он позирует рядом с супругой. Он рассказал о том, что 17 ноября у нее день рождения, а потому комик "позволяет" ее с этим поздравлять.

Розовый и его жена (скриншот)

Также Розовый "засветился" на фото с фанаткой. Комик выглядел веселым и улыбался на камеру.

Виктор Розовый (фото: instagram.com/chulkova_sofiia)

Что известно о ранении Розового

Напомним, юморист встал на защиту Украины в начале полномасштабной войны. В апреле этого года стало известно, что Розовый получил ранение на фронте.

Виктор Розовый (коллаж: РБК-Украина)

21 марта военный выполнял боевое задание. Он получил сложное осколочное ранение головы. Его спасла скорая эвакуация и медицинская помощь. Затем Виктора ждала долгая реабилитация. Он перенес серьезные операции, а уже летом Розовый показал шрамы от трепанации.