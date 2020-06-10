Виктор Павлик женился на своей возлюбленной: первые фото

Виктор Павлик женился на Екатерине Репяховой, с которой встречался более 4 лет. При этом расписались они еще 29 мая. Но решили объявить об этом радостном событии только сегодня, 10 июня.

Репяхова заявила, что им очень хотелось, чтобы все прошло спокойно и только вдвоем, поэтому они решили объявить об этом только спустя 12 дней. Об этом 25-летняя девушка написала в Instagram.

Виктор Павлик женился на Екатерине Репяховой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Она также рассказала, что сразу после ЗАГСА они отправились на интервью для YouTube канала главного редактора журнала "Отдохни!" Ольги Безсоновой "Прямой вопрос".

Виктор Павлик женился на Екатерине Репяховой (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Это событие было маленькой̆ репетицией̆ нашего важного дня - дня свадьбы! Возле нас не было никого, даже платье мне шнуровал муж. После того, как прошла половина фотосессии, у меня кто-то спросил в фотостудии: а там такой̆ красивый̆ букетик в гримерке, это не ваш?", - рассказала Репяхова.

Виктор Павлик женился на Екатерине Репяховой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Молодая жена Павлика заявила, что на фото не основное ее свадебное платье, главное она хранит на церемонию, и его никто не видел. Стоит отметить, что само торжество пара перенесла на середину августа из-за карантина.

Напомним, Репяхова сделала признание о свадебном путешествии. Она показала нежное фото на морском побережье и высказалась относительно свадьбы.

Ранее Репяхова сделала личные признания об их паре.