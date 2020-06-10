Віктор Павлік одружився зі своїю коханою: перші фото

Віктор Павлік одружився з Катериною Репяховою, з якою зустрічався понад 4 років. При цьому розписалися вони ще 29 травня. Але вирішили оголосити про цю радісну подію лише сьогодні, 10 червня.

Репяхова заявила, що їм дуже хотілося, щоб все пройшло спокійно і тільки вдвох, тому вони вирішили оголосити про це тільки через 12 днів. Про це 25-річна дівчина написала в Instagram.

Віктор Павлік одружився з Катериною Репяховою (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вона також розповіла, що відразу після ЗАГСУ вони вирушили на інтерв'ю для YouTube каналу головного редактора журналу "Отдохни!" Ольги Безсонової "Прямой вопрос".

Віктор Павлік одружився з Катериною Репяховою (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Ця подія була маленькою репетицією нашого важливого дня - дня весілля! Біля нас не було нікого, навіть сукні мені шнурував чоловік. Після того, як пройшла половина фотосесії, у мене хтось запитав у фотостудії: а там такий гарний букетик в гримерці, це не ваш?", - розповіла Репяхова.

Віктор Павлік одружився з Катериною Репяховою (фото: instagram.com/repyahovakate)

Молода дружина Павлік заявила, що на фото не основна її весільна сукня, головну вона зберігає на церемонію, і її ніхто не бачив. Варто зазначити, що саме урочисте свято пара перенесла на середину серпня карантину.

Нагадаємо, Репяхова зробила зізнання про весільну подорож. Вона показала ніжне фото на морському узбережжі та висловилася щодо весілля.

Раніше Репяхова зробила особисті визнання про їх пару.