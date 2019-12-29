Побледнел и задрожали руки: Винник раскрыл свои тайны на детекторе лжи

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник опроверг некоторые упорные слухи о своей персоне

Олег Винник решился пройти опрос на детекторе лжи. Главный покоритель сердец украинок раскрыл свои самые сокровенные тайны, и поделился неожиданными деталями из биографии. О чем рассказал Винник оператору полиграфа - в материале Styler.

Детектор лжи подтвердил некоторые факты из биографии Олега Винника, а некоторые упорные слухи о нем, опровергнул. А друзья детства музыканта поделились интересными воспоминаниями о нем.

Так, полиграф подтвердил, что, будучи за границей, Винник в 1996 году действительно работал гувернером двух мальчиков. А вот слухи о зажиточной поклоннице, которая помогла старту карьеры Винника, оказались лживыми. Кроме того, полиграф не подтвердил странный "факт" о том, что у Винника 32 ребенка.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Детектор лжи подтвердил решительное "нет" о пластических операциях, а также развеял слухи, что Олег Винник не был на похоронах матери в мае 2018 года. Тогда певец узнал о смерти мамы перед выходом на сцену в Тернополе, но концерт не отменил, а посвятил его самому родному человеку.

Свой творческий путь Винник начал с игры на гитаре в музыкальной группе, которая исполняла украинские народные песни, рок и даже шансон.

Друг детства музыканта и участник того самого первого музыкального коллектива Владимир рассказал, что Винник фанатично любил рок-музыку. И он первым из участников коллектива обзавелся собственной гитарой. Когда они приехали за инструментом, Олег побледнел и у него задрожали руки. Инструмент обошелся в целое состояние на то время - 800 советских рублей.

Олег Винник в молодости (фото: пресс-служба)

"Он фанатично любил рок, поэтому решили первому купить ему инструмент. Тогда из Германии приехал музыкант, который привез на продажу инструмент. Родители Олега добавили денег, и мы приобрели ему гитару. Когда приехали за ней, Олег побледнел, у него задрожали руки. Музыкант, который продавал инструмент, начал на нем талантливо импровизировать. Затем передал гитару Олегу и тот точно воспроизвел все услышанное. Музыкант был шокирован и сказал: "Ты звезда". Олег взял гитару и не выпускал ее из рук", - рассказал Владимир.

Стоит отметить, что Олег Винник решил на полгода покинуть Украину. Музыкант по официальной версии едет в Германию для записи нового альбома, но многие поклонники уверены, что такой вояж Винника связан со скандалом из-за видеоролика "Всем мир" с одиозными российскими звездами.