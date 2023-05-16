Віктор Павлик потрапив у скандал через перепустку "для обраних": відео опублікувала його дружина

Рух Південним мостом був закритий ще минулого року через повномасштабне вторгнення Росії.

Пересування цим мостом дозволено лише спецтранспорту, громадському та транзитному вантажному, а також для тих водіїв, які отримали спецперепустку від Київської міської адміністрації.

На кадрах відео видно, що Репяхова разом із чоловіком їдуть Південним мостом. Віктор Павлик сидить за кермом, і він не пристебнутий. А це також штраф.

Щобільше, він похвалився спецперепусткою, яка дала йому право їхати мостом і заявив, що ця перепустка - спеціальний подарунок для дружини.

Відео викликало величезне обурення українців. Тим більше, що ця перепустка дає не лише право переміщатися закритим мостом, а і їздити містом під час комендантської години.

Що це за фігня? Романтичний подарунок для дружини – це перепустка для руху стратегічним об'єктом, де заборонено пересуватися цивільним?

Чи може краще гарячу путівку для закоханих на Донбас? Тут є багато інстаграмних локацій.

А у нас тепер норм давати перепустки всім поспіль?

Павлику, мабуть, настав час розучити новий репертуар

Через деякий час на Віктора Павлика пішла хвиля хейту на всіх його сторінках у соціальних мережах. І він навіть відповів підписниці, що ж насправді сталося.