Виктор Павлик угодил в скандал из-за пропуска "для избранных": видео опубликовала его жена

Движение по Южному мосту было закрыто еще в прошлом году из полномасштабного вторжения России.

Передвижение по этому мосту разрешено только спецтранспорта, общественного и транзитного грузового, а также для тех водителей, которые получили спецпропуск от Киевской городской администрации.

На кадрах видео видно, что Репяхова вместе с мужем едут по Южному мосту. Виктор Павлик при этом сидит за рулем, и он не пристегнут. А это тоже штраф.

Более того, он похвастался спецпропуском, который дал ему право ехать по мосту и заявил, что этот пропуск - специальный подарок для жены.

Видео вызвало огромное возмущение украинцев. Тем более, что этот пропуск дает не только право перемещаться по закрытому мосту, но и ездить по городу во время комендантского часа.

Что это за фигня? Романтический подарок для жены - это пропуск для движения по стратегическому объекту, где запрещено передвигаться гражданским?

Может лучше горячую путевку для влюбленных на Донбасс? Тут есть много инстаграмных локаций.

А у нас теперь норм давать пропуски всем подряд?

Павлику, вероятно, пора разучить новый репертуар

Через некоторое время на Виктора Павлика обрушилась волна хейта на всех его страницах в социальных сетях. И он даже ответил подписчице, что же именно произошло.