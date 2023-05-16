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Виктор Павлик угодил в скандал из-за пропуска "для избранных": видео опубликовала его жена

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Вторник 16 мая 2023 20:13
Виктор Павлик угодил в скандал из-за пропуска "для избранных": видео опубликовала его жена Виктор Павлик угодил в скандал из-за спецпропуска (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Жена Народного артиста Украины и его концертный директор Катерина Репяхова опубликовала видео, которое вызвало возмущение у украинцев. Она показала, как вместе с мужем едет по закрытому Южному мосту и все это благодаря спецпропуску.

Видео Репяхова разместила на своей странице в Instagram, но после волны гнева свою страницу она закрыла. Но видео быстро разлетелось по социальным сетям.

Движение по Южному мосту было закрыто еще в прошлом году из полномасштабного вторжения России.

Передвижение по этому мосту разрешено только спецтранспорта, общественного и транзитного грузового, а также для тех водителей, которые получили спецпропуск от Киевской городской администрации.

На кадрах видео видно, что Репяхова вместе с мужем едут по Южному мосту. Виктор Павлик при этом сидит за рулем, и он не пристегнут. А это тоже штраф.

Более того, он похвастался спецпропуском, который дал ему право ехать по мосту и заявил, что этот пропуск - специальный подарок для жены.

Видео вызвало огромное возмущение украинцев. Тем более, что этот пропуск дает не только право перемещаться по закрытому мосту, но и ездить по городу во время комендантского часа.

  • Что это за фигня? Романтический подарок для жены - это пропуск для движения по стратегическому объекту, где запрещено передвигаться гражданским?
  • Может лучше горячую путевку для влюбленных на Донбасс? Тут есть много инстаграмных локаций.
  • А у нас теперь норм давать пропуски всем подряд?
  • Павлику, вероятно, пора разучить новый репертуар

Через некоторое время на Виктора Павлика обрушилась волна хейта на всех его страницах в социальных сетях. И он даже ответил подписчице, что же именно произошло.

Виктор Павлик угодил в скандал из-за пропуска &quot;для избранных&quot;: видео опубликовала его жена

Напомним, ранее мы писали о том, что весной 2022 года Виктор Павлик уехал из Украины.

А еще рассказывали о том, что жена Виктора Павлика выиграла суд у его экс-супруги.

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Репяхова Виктор Павлик