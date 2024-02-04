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Віктор Павлік показався зі своєю 83-річною мамою, на яку схожий, як дві краплі води (фото)

Віктор Павлік (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Іванна Пашкевич

Народний артист України Віктор Павлік замилував мережу фото з мамою Олександрою Григорівною. Вона мешкає в Теребовлі, що на Тернопільщині. Артист часто навідує її.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Віктор Павлік навідав маму

Співак та його дружина, 29-річна блогерка Катерина Реп’яхова, приїхали у рідне місто знаменитості.

Артист опублікував декілька світлин з хатини його мами, на яких він її ніжно цілує та обіймає.

Віктор Павлік з мамою (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Провідав мамулю", - лаконічно підписав знімки виконавець.

Реакція юзерів

Прихильники Павліка побажали мамі зірки здоров’я, а також вкотре відмітили схожість Олександрою Григорівною з сином.

Віктор Павлік з мамою (фото: instagram.com/viktorpavlik)

  • Здоров'я мамі і довгих літ!
  • Яке щастя мати здорову матусю!
  • Здоров'я мамусі
  • Ну дуже схожі
  • Як дві краплі води

Нещодавно Віктор Павлік показав рідкісне фото з єдиною донькою та онуком.

Також дружина співака розповіла про особливості розвитку їхнього маленького сина.

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Виктор Павликзвезды шоу-бизнеса