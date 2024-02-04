Віктор Павлік показався зі своєю 83-річною мамою, на яку схожий, як дві краплі води (фото)

Народний артист України Віктор Павлік замилував мережу фото з мамою Олександрою Григорівною. Вона мешкає в Теребовлі, що на Тернопільщині. Артист часто навідує її.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.
Співак та його дружина, 29-річна блогерка Катерина Реп’яхова, приїхали у рідне місто знаменитості.
Артист опублікував декілька світлин з хатини його мами, на яких він її ніжно цілує та обіймає.
Віктор Павлік з мамою (фото: instagram.com/viktorpavlik)
"Провідав мамулю", - лаконічно підписав знімки виконавець.
Прихильники Павліка побажали мамі зірки здоров’я, а також вкотре відмітили схожість Олександрою Григорівною з сином.
Віктор Павлік з мамою (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Нещодавно Віктор Павлік показав рідкісне фото з єдиною донькою та онуком.
Також дружина співака розповіла про особливості розвитку їхнього маленького сина.