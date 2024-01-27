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Віктор Павлік показав рідкісне фото з єдиною донькою та онуком

Субота 27 січня 2024 16:46
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Віктор Павлік показав рідкісне фото з єдиною донькою та онуком Віктор Павлік (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Віктор Павлік поділився рідкісною світлиною зі своєю єдиною та непублічною донькою Христиною, а також онуком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Родина артиста побувала на його концерті

На знімку, опублікованому зіркою у соцмережах, Віктор позує у вишиванці поряд із внуком. Поряд з ними його донька.

Фото зроблене перед виступом Павліка, який відбувся у Рівному в одному з готельно-ресторанних комплексів.

Віктор Павлік показав рідкісне фото з єдиною донькою та онуком

Віктор Павлік з донькою та онуком (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Доця, внук", - коротко написав виконавець.

Христина також поділилася декількома stories з виступу тата.

Віктор Павлік показав рідкісне фото з єдиною донькою та онуком

Донька Віктора Павліка на його концерті (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Зазначимо, Віктор Павлік є батьком чотирьох дітей - старших синів Олександра і Павла, доньки Христини й найменшого сина Михася, якого йому народила 29-річна блогерка Катерина Реп'яхова.

Нещодавно Олена Мозгова зробила шокуюче зізнання про ексчоловіка.

Також екс-дружина Тимощука розповіла, як він бреше власним дітям.

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