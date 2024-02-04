Виктор Павлик показался со своей 83-летней мамой, на которую похож, как две капли воды (фото)

Народный артист Украины Виктор Павлик умилил сеть фото с мамой Александрой Григорьевной. Она живет в Теребовле, в Тернопольской области. Артист часто навещает ее.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.
Певец и его жена, 29-летняя блогерша Екатерина Репяхова, приехали в родной город знаменитости.
Артист опубликовал несколько фотографий из дома его мамы, на которых он ее нежно целует и обнимает.
Виктор Павлик с мамой (фото: instagram.com/viktorpavlik)
"Навестил мамулю", - лаконично подписал снимки исполнитель.
Поклонники Павлика пожелали маме звезды здоровья, а также еще раз отметили сходство Александрой Григорьевной с сыном.
Виктор Павлик с мамой (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Недавно Виктор Павлик показал редкое фото с единственной дочерью и внуком.
Также жена певца рассказала об особенностях развития их маленького сына.