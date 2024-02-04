Віктор Павлік показався зі своєю 83-річною мамою, на яку схожий, як дві краплі води (фото)

Народний артист України Віктор Павлік замилував мережу фото з мамою Олександрою Григорівною. Вона мешкає в Теребовлі, що на Тернопільщині. Артист часто навідує її.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Віктор Павлік навідав маму Співак та його дружина, 29-річна блогерка Катерина Реп’яхова, приїхали у рідне місто знаменитості. Артист опублікував декілька світлин з хатини його мами, на яких він її ніжно цілує та обіймає. Віктор Павлік з мамою (фото: instagram.com/viktorpavlik) "Провідав мамулю", - лаконічно підписав знімки виконавець. Реакція юзерів Прихильники Павліка побажали мамі зірки здоров’я, а також вкотре відмітили схожість Олександрою Григорівною з сином. Віктор Павлік з мамою (фото: instagram.com/viktorpavlik) Здоров'я мамі і довгих літ!

Яке щастя мати здорову матусю!

Здоров'я мамусі

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