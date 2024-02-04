Виктор Павлик показался со своей 83-летней мамой, на которую похож, как две капли воды (фото)

Народный артист Украины Виктор Павлик умилил сеть фото с мамой Александрой Григорьевной. Она живет в Теребовле, в Тернопольской области. Артист часто навещает ее.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Виктор Павлик навестил маму Певец и его жена, 29-летняя блогерша Екатерина Репяхова, приехали в родной город знаменитости. Артист опубликовал несколько фотографий из дома его мамы, на которых он ее нежно целует и обнимает. Виктор Павлик с мамой (фото: instagram.com/viktorpavlik) "Навестил мамулю", - лаконично подписал снимки исполнитель. Реакция юзеров Поклонники Павлика пожелали маме звезды здоровья, а также еще раз отметили сходство Александрой Григорьевной с сыном. Виктор Павлик с мамой (фото: instagram.com/viktorpavlik) Здоров'я мамі і довгих літ!

Яке щастя мати здорову матусю!

Здоров'я мамусі

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