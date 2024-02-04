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Виктор Павлик показался со своей 83-летней мамой, на которую похож, как две капли воды (фото)

Воскресенье 04 февраля 2024 17:15
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Виктор Павлик показался со своей 83-летней мамой, на которую похож, как две капли воды (фото) Виктор Павлик (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Иванна Пашкевич

Народный артист Украины Виктор Павлик умилил сеть фото с мамой Александрой Григорьевной. Она живет в Теребовле, в Тернопольской области. Артист часто навещает ее.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Виктор Павлик навестил маму

Певец и его жена, 29-летняя блогерша Екатерина Репяхова, приехали в родной город знаменитости.

Артист опубликовал несколько фотографий из дома его мамы, на которых он ее нежно целует и обнимает.

Виктор Павлик показался со своей 83-летней мамой, на которую похож, как две капли воды (фото)

Виктор Павлик показался со своей 83-летней мамой, на которую похож, как две капли воды (фото)

Виктор Павлик с мамой (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Навестил мамулю", - лаконично подписал снимки исполнитель.

Реакция юзеров

Поклонники Павлика пожелали маме звезды здоровья, а также еще раз отметили сходство Александрой Григорьевной с сыном.

Виктор Павлик показался со своей 83-летней мамой, на которую похож, как две капли воды (фото)

Виктор Павлик с мамой (фото: instagram.com/viktorpavlik)

  • Здоров'я мамі і довгих літ!
  • Яке щастя мати здорову матусю!
  • Здоров'я мамусі
  • Ну дуже схожі
  • Як дві краплі води

Недавно Виктор Павлик показал редкое фото с единственной дочерью и внуком.

Также жена певца рассказала об особенностях развития их маленького сына.

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Виктор Павлик звезды шоу-бизнеса
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