6 українських зірок, які виховують дітей з особливими потребами

Багато відомих українських зірок відкрито розповідають про свою батьківську роль та боротьбу за щасливе майбутнє своїх дітей. Вони не лише підтримують їх, а й намагаються змінювати ставлення суспільства до дітей з інвалідністю, показуючи приклад мужності, любові та безумовної підтримки.

РБК-Україна (проект Styler)розповідає про Віктора Павліка, Катерину Репяхову та ще чотири знаменитості, які виховують дітей з особливими потребами, і про те, як їхні родини долають труднощі разом.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова

Навесні 2024 року Катерина Репяхова поділилася, що їхній із Віктором Павліком син має діагноз диспраксія. Це вид затримки розвитку, який характеризується труднощами з координацією та виконанням складних дій, при цьому м’язовий тонус і паралічі залишаються в нормі.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова з сином (фото: instagram.com/repyahovakate)

Дітям із таким діагнозом важко виконувати точні рухи, координувати руки та ноги, підтримувати рівновагу та орієнтуватися в просторі. Син Катерини та Віктора, якому в червні виповнилося три роки, часто любить проситися на руки.

Попри труднощі, малюк активно займається з педагогами, відвідує розвиваючі заняття, дитячий садок і проходить нейрокорекцію. Батьки радіють його прогресу та успіхам, адже трирічний хлопчик уже демонструє позитивні результати.

Катерина Репяхова з сином (фото: instagram.com/repyahovakate)

Володимир Жогло

В інтерв'ю Славі Дьоміну комік Володимир Жогло зізнався, що разом із дружиною Іриною виховує дитину з особливими потребами. За словами артиста, в їхнього 3-річного сина Остапа ймовірний аутизм. Офіційний діагноз лікарі ще не встановили, адже це можливо лише після досягнення дитиною чотирьох років, проте у батьків сумнівів не залишилося.

Володимир Жогло з родиною (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr​​​​​​​)

Володимир також розповів, коли вони з дружиною вперше помітили ознаки аутизму у сина. Це сталося приблизно у віці півтора року. Комік зізнався, що знав, на що звертати увагу, оскільки його кум також виховує дитину з таким діагнозом.

"Ми почали розуміти що щось не так трішки раніше, ніж у півтора року. У кума син теж має аутизм. Я розумів, які є основні моменти, на які треба звернути увагу, що це вже проявлення аутизму. Це відсутність вказівного жесту, ігнорування іграшок і механізмів, вони зосереджуються на чомусь одному, не відкликається на ім'я, не реагує на різкі звуки", - поділився комік.

Володимир Жогло з родиною (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr​​​​​​​)

Валерій Харчишин

Протягом багатьох років співак Валерій Харчишин веде боротьбу з хворобою свого 16-річного сина Євгена. Хлопчик страждає на нейропсихічний розлад, через який його поведінка є неконтрольованою, а медикаменти та медичні методи не дають результатів. Артист зізнався, що вже звик до стану Жені, хоча спочатку йому було дуже важко прийняти зміни у синові.

Харчишин зазначив, що захворювання у хлопчика є набутим. Причиною могли стати різні інфекції або хірургічні втручання. Співак не впевнений, чи вдасться колись вилікувати сина, адже ця хвороба поки що залишається недостатньо вивченою.

Валерій Харчишин з сином Євгеном (фото: viva.ua)

"Дитина йде від тебе ментально, і вчора вона була тією, якою ти пам'ятаєш, якою вона зростала в тебе на очах, а сьогодні вона приходить інша. Воно не лікується. Це не аутизм. Це нейропсихіатрія. Це одне з захворювань, яке почали діагностувати у 2010 році. Це інші нейропсихіатричні захворювання дитини", - поділився виконавець.

"Зрештою, ти маєш там синдром Туретта. Плюс ознаки гострого психозу, плюс біполярний розлад, плюс синдром дефіциту уваги, плюс манії якісь, навіть шизоїдного типу. Він може не спати добу, потім заснути в день. Він може просто кричати протягом кількох годин. Вона дуже агресивна і динамічно розвивається ця хвороба", - додав він.

М'ята

Українська співачка М'ята наважилася розказати про діагноз свого сина Юри, якого народила у 2008 році, ще у 2021-му.

"Усе добре було доти, поки не зробили перше щеплення. Як виявилося, Юрі взагалі не можна було робити щеплення. У нього було два інсульти. Йому вже 13. У 10 років він тільки почав тримати ручку, тому що рука в нього не працювала. Ми лікуємося по сьогоднішній день. Він розмовляє вже. Зараз я можу сказати те, що я мама, яка в цьому році зробила документи інвалідності своїй дитині", - поділилася артистка.

М'ята з синами (фото: instagram.com/myataua​​​​​​​)

Після пережитого зважитися на другу дитину подружжю було дуже важко. Та, як-то кажуть, доля дозволу в них на це не питала. І згодом у родині з'явився другий синочок, якого назвали Матвієм.

М'ята з синами (фото: instagram.com/myataua​​​​​​​)

Баба Даша

Популярна українська блогерка Дарія Пазюк, більш відома як Баба Даша, також виховує сина з невиліковним діагнозом у сина. Хлопчикові нині три роки.

Блогерка почала бити на сполох, коли дитина не розмовляла, не показувала, чого вона хоче, не вказувала жестами. Врешті, виявилося, що в сина Пазюк сенсорно-моторна алалія. З цим діагнозом, який повністю не виліковується, діти не говорять та не розуміють мовлення.

Баба Даша з родиною (фото: instagram.com/_baba_dasha)

"У нас сенсорно-моторна алалія. Деякий час я просто не вірила в цей діагноз, я не приймала, я всім казала, що з моєю дитиною все добре. Дитина не реагує, ти його кличеш, а він не реагує. Він гудить, не тицяє пальчиком, не каже, що він хоче, на рівному місці він влаштовує істерику, може зациклюватися на чомусь одному. Алалія та аутизм схожі, але це не аутизм", - розповіла бізнесвумен.

Даша каже, вони з сином працюють зі спеціалістами. Наразі в хлопчика неабиякий прогрес у лікуванні, зокрема, нещодавно він вперше сказав слово "мама". Також зірка Мережі зазначила, що не опускатиме рук і зробить все можливе, аби в її сина було повноцінне життя.

​​​​​​​Баба Даша з родиною (фото: instagram.com/_baba_dasha)